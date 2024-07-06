Эстонские предприятия ежемесячно подвергаются сотням миллионов киберугроз(1)
Отчет Turvanet за второй квартал, опубликованный крупнейшим интернет-провайдером Эстонии компанией Telia, демонстрирует, что предприятия ежемесячно подвергаются сотням миллионов киберугроз. Значительно возросла при этом доля высокоэффективных атак типа „отказ в обслуживании“ (DDoS).
Во втором квартале фильтры безопасности Telia предотвратили 707 995 402 кибератаки, что на 3% меньше, чем в предыдущем квартале, когда количество киберинцидентов превысило 729 миллионов.
Среди почти 708 миллионов опасных событий во втором квартале большая часть была связана с вредоносными программами или фишингом (467 375 048), действиями вредоносных веб-роботов (3 507 222), попытками внешних атак на соединения и устройства (236 820 040) и вирусами (150 379).
„Если в квартальном измерении число вышеупомянутых атак не демонстрировало заметных колебаний, то, например, количество DDoS-атак или атак типа „отказ в обслуживании“ на офисные подключения за квартал выросло почти на 73%“, - рассказал руководитель по кибербезопасности Telia Мартти Кеббинау. Он пояснил, что в случае DDoS-атаки серверы предприятия искусственно перегружаются спам-запросами, в результате чего клиенты больше не могут получить доступ к предлагаемой через интернет услуге. „DDoS-атаки всегда оказывают значительное влияние на бизнес, поэтому стоит заранее подумать о том, как защитить свои системы и устройства“, - добавил Кеббинау.
Большая часть атак исходит из западных стран
Наиболее активны киберпреступники были в мае, когда Telia Turvanet заблокировал более 289 миллионов опасных событий. Больше всего атак на местные предприятия было совершено с территории США (189 419 284), Польши (180 880 444) и Канады (93 910 019). Из угроз, исходящих с российских серверов, фильтр безопасности Telia заблокировал 870 874 атаки. При этом по сравнению с первым кварталом количество атак с территории восточных соседей увеличилось на 18%.
Заметнее всего выросло количество атак из Индии (241%), достигнув во втором квартале почти 6,5 миллионов. Примерно столько же атак было совершено и из Китая, что на 52% больше, чем в первом квартале. Также заметно выросло (173%) количество атак, исходящих с территории Африки – во втором квартале оно превысило 468 000. При этом наблюдается снижение числа атак из Латинской Америки, которых во втором квартале было зафиксировано на 15% меньше – всего 315 146.
Однако, по словам Кеббинау, нельзя сделать вывод, что большинство киберпреступников – американцы или поляки: „Интернет глобален, и страна происхождения атаки не указывает на национальность или страну проживания злоумышленника. В западных странах просто больше техники, включая зараженные устройства и серверные парки, где размещаются сайты с сомнительным контентом. Таким образом, китайский хакер может использовать для атаки на кого-либо находящийся в Канаде сервер“.
Лазейки ищут во всех секторах
По данным Telia Turvanet, во втором квартале киберинциденты коснулись 12 407 бизнес-клиентов Telia. Хотя незатронутым атаками не остался ни один сектор, больше всего пострадали предприятия и организации, связанные с производством, оптовой и розничной торговлей, размещением и питанием, а также недвижимостью.
„Глядя на количество, частоту и продолжительность атак, можно сказать, что киберпреступники являются превосходными специалистами и киберпреступность развивается очень быстро, а это значит, что в будущем атаки могут стать еще более эффективными, – отметил Кеббинау. – Поэтому сегодня всем предприятиям, вне зависимости от сферы деятельности, приходится задумываться о том, как обезопасить свои базы данных, повысить информированность сотрудников и найти слабые места, благодаря которым они могут стать легкой добычей киберпреступников“.
Turvanet – это услуга офисного интернета для бизнес-клиентов Telia, которая фильтрует трафик, блокирует опасные сайты, вредоносные действия и DDoS-атаки до того, как они достигнут устройства пользователя и приведут к злоупотреблению данными предприятия. В сети Turvanet фильтр безопасности защищает весь офисный интернет-трафик.
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