Эстонский олимпийский комитет утвердил состав сборной Эстонии для участия в Олимпийских играх в Париже
Исполнительный комитет Эстонского олимпийского комитета утвердил состав сборной Эстонии для участия в Олимпийских играх в Париже. В команду входят 25 спортсменов, лошадь и вспомогательный персонал из 49 человек.
Президент ЭОК Урмас Сыырумаа желает команде успеха. „5 июля - символически важный день для олимпийского движения, ведь ровно 100 лет назад в этот день в Париже начались летние Олимпийские игры. В то время сборную Эстонии в Париже представляли 44 спортсмена, которые завоевали шесть медалей. Сейчас сборную Эстонии представляют 26 спортсменов. Сегодня мы отправляем наших будущих героев на Олимпиаду, мы также зажгли в их честь в Пирита Олимпийский огонь. Желаю, чтобы помимо проделанной работы и таланта, которым вас наградила природа, вам также сопутствовала удача, и вы смогли осуществить свою мечту в Париже. Удачи и успехов“, — говорится в пресс-релизе Сыырумаа.
По словам Марттина Райу, спортивного директора ЭОК, во Францию отправится представительная команда. „Хотя количество спортсменов, представляющих Эстонию, может показаться небольшим, отбор видов спорта очень сильный. Отличительной особенностью Парижских игр являются три олимпийские деревни, расположенные в Париже, Шатору, Марселе. Соревнования по стрельбе и плаванию проводятся полностью обособленно. Это, в свою очередь, требует большего вспомогательного персонала, при этом все спортсмены обеспечены всем необходимым“, — пояснил Райу.
Состав олимпийской сборной Эстонии:
Велоспорт: Мадис Михкельс и Яника Лыйв (тренеры Ало Якин, Урмас Лыйв, Хесус Кастелланос Торрес, Кармен Рейнпыльд, физиотерапевт Лаура Лепасалу).
Дзюдо: Клен Кристофер Кальюлайд (тренер Владимир Степанян, партнер по тренировкам Маркус Йоханнес Луха).
Легкая атлетика: Расмус Мяги, Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Карел Тильга, Элизабет Пихела (тренеры Тайво Мяги, Райан Бейли, Хольгер Пеэл, Джеффри Хантун, Грит Шадейко, физиотерапевты Ристо Ямнес, Прийт Мейн, руководитель команды Кристель Берендсен).
Стрельба: Пеэтер Олеск, Пеэтер Юриссон (тренеры Маттиас Хан, Пеэтер Пякк, оружейники Фред Раукас, Рейно Веллесте, руководитель команды Меэлис Лойт).
Борьба: Хейки Наби (тренеры Ивар Коткас, Леви Эарл).
Парусный спорт: Ингрид Пууста, Карл-Мартин Раммо (тренеры Рейн Оттосон, Мэтью Рикард, физиотерапевт Лийзбет Пууст, руководитель команды Лаури Вяйнсалу).
Верховая езда: Ми Кайсла Катарина Реландер, лошадь по кличке Эксперт (тренер Питер Гиринк, конюх Иcа Трип, ветеринар Йос Хофма).
Бадминтон: Кристин Кууба (тренер Джошуа Эйпе).
Гребля: Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн, Уку Сийм Тиммуск (резерв) (тренер Вейкко Синисало, физиотерапевт Хелена Саар, руководитель команды Роберт Вяли).
Тяжелая атлетика: Март Сейм (тренеры Алар Сейм, Лехо Пент).
Плавание: Энели Ефимова, Крегор Цирк (тренеры Хенри Хейн, Том Раштон, Тони Мейел).
Фехтование: Нелли Дифферт (тренеры Хелен Нелис-Наукас, физиотерапевт Виталий Кузнецов, оружейник Кайдо Кааберма).
Стрельба из лука: Реэна Пярнат (тренер Сирет Луйк).
Медицинский персонал: Михкель Мардна, Кайлеэн Раудсепп, Кристи Синги, Снежана Столярова.
Руководство делегацией: Мартти Раю, Мерле Кальюранд, Мерили Луук.
Летние Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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