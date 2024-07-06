Эстонский олимпийский комитет утвердил состав сборной Эстонии для участия в Олимпийских играх в Париже

Президент ЭОК Урмас Сыырумаа желает команде успеха. „5 июля - символически важный день для олимпийского движения, ведь ровно 100 лет назад в этот день в Париже начались летние Олимпийские игры. В то время сборную Эстонии в Париже представляли 44 спортсмена, которые завоевали шесть медалей. Сейчас сборную Эстонии представляют 26 спортсменов. Сегодня мы отправляем наших будущих героев на Олимпиаду, мы также зажгли в их честь в Пирита Олимпийский огонь. Желаю, чтобы помимо проделанной работы и таланта, которым вас наградила природа, вам также сопутствовала удача, и вы смогли осуществить свою мечту в Париже. Удачи и успехов“, — говорится в пресс-релизе Сыырумаа.