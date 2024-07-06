„Я боялась за него очень сильно, меня трясло“. Как житель Эстонии спас невесту из Украины после начала войны

Оксана и Яан (имя изменено) познакомились за несколько лет до войны, но женщина тогда даже подумать не могла, что попадет в Эстонию.

„Я тогда практиковала английский язык - мне надо было его изучить для учебы. Я тогда только что развелась, была в отчаянии, разочаровалась вообще во всех мужчинах абсолютно и была злая на них. Мне казались все идиотами“, - делится Оксана. Но это не помешало ей познакомиться со своим будущим гражданским мужем Яаном.