За рубежом
06.07.2024, 10:12

„Я боялась за него очень сильно, меня трясло“. Как житель Эстонии спас невесту из Украины после начала войны

 
ФОТО: Vagengeim | Shutterstock

Одна из героинь цикла статей RusDelfi о жизни украинцев в Эстонии рассказала, как эстонский жених в буквальном смысле спас ее после начала войны.

Оксана и Яан (имя изменено) познакомились за несколько лет до войны, но женщина тогда даже подумать не могла, что попадет в Эстонию.

Оксана учила английский язык и активно искала возможность практиковать его с иностранцами. Так она нашла портал Interpals - интернациональный сайт знакомств с целью языковой практики.

„Я тогда практиковала английский язык - мне надо было его изучить для учебы. Я тогда только что развелась, была в отчаянии, разочаровалась вообще во всех мужчинах абсолютно и была злая на них. Мне казались все идиотами“, - делится Оксана. Но это не помешало ей познакомиться со своим будущим гражданским мужем Яаном.

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