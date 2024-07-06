06.07.2024, 10:12
„Я боялась за него очень сильно, меня трясло“. Как житель Эстонии спас невесту из Украины после начала войны
ФОТО: | Shutterstock
Одна из героинь цикла статей RusDelfi о жизни украинцев в Эстонии рассказала, как эстонский жених в буквальном смысле спас ее после начала войны.
Оксана и Яан (имя изменено) познакомились за несколько лет до войны, но женщина тогда даже подумать не могла, что попадет в Эстонию.
Оксана учила английский язык и активно искала возможность практиковать его с иностранцами. Так она нашла портал Interpals - интернациональный сайт знакомств с целью языковой практики.
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