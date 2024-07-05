Автомобиль каждого десятого жителя Эстонии настолько неисправен, что может оставить владельца на обочине

Страховая компания Balcia провела среди жителей Эстонии опрос, чтобы выяснить, как часто людям приходится прекращать поездки из-за проблем с автомобилем. Оказалось, что почти каждый десятый очень часто сталкивается с такими поломками. 48% респондентов время от времени испытывают проблемы с транспортным средством, а 44% ответивших ни разу не приходилось прекращать поездки.

„Самая распространенная проблема на эстонских дорогах – спущенное колесо. В ходе опроса мы хотели выяснить, скольким водителям приходилось ремонтировать шину или менять колесо самостоятельно, и оказалось, что с этим сталкивались 70% водителей-мужчин и 24% водителей-женщин“, - прокомментировал руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.

4% участников опроса указали, что, поскольку не доверяют техническому состоянию своего автомобиля, отказываются от поездки, например, в случае плохой погоды.

„Чтобы упростить решение связанных с автомобилем проблем я рекомендую автовладельцам оформить страхование каско, которое покрывает расходы, вызванные непредвиденными обстоятельствами, например, спущенным колесом или необходимостью заночевать в гостинице“, - сказал Семенов, отметив, что при оформлении каско следует внимательно прочитать условия и исключения, и убедиться, что полисе есть все необходимое.

„Например, в случае пробитого колеса недостаточно заменить лишь одну шину – чтобы обеспечить максимальную безопасность движения, необходимо поменять обе шины на одной оси. Поэтому стоит проверить, обеспечивают ли условия вашей страховой компании замену обеих шин“, - пояснил Семенов.

По данным опроса, 11% респондентов не могут самостоятельно поменять колесо автомобиля на обочине дороги: 6% мужчин и 16% женщин признались, что не знают, как это сделать. Люди, ответившие таким образом, в основном относятся к категории молодых водителей, то есть к возрастной группе 18–29 лет.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.