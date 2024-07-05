ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (863-й день) | „Европе нужен мир“ и „Никаких соглашений по Украине без Украины“
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В России в результате атаки украинских беспилотников погибла 6-летняя девочка
В городе Приморско-Ахтарск в результате атаки украинских беспилотников поврежден трехэтажный многоквартирный дом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В результате атаки пострадали шесть человек, среди которых было два ребенка. Позже Кондратьев сообщил, что получившая ранения при налете дронов шестилетняя девочка умерла в больнице.
В Одессе задержаны три девушки, которых обвиняют в корректировке российских ракетных ударов
Трех жительниц Одессы в возрасте от 19 до 23 лет, работавших в местном кафе, задержали по подозрению в корректировке российских ракетных ударов, сообщает Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, задержанные собирали данные о потенциальных целях ракетных ударов во время прогулок по городу, делая селфи с привязкой к местности и интересуясь при этом военкоматами и медучреждениями, где проходят лечение украинские военные. Кроме того, девушки пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны. Полученные данные они отсылали в мессенджере „куратору из ФСБ“, получая за это деньги, утверждают в СБУ.
Минобороны Латвии поставит в Украину 2500 беспилотников в рамках „коалиции дронов“
Поставки будут осуществляться поэтапно в июле. В Украину будет доставлено более 2500 боевых дронов различных типов и характеристик на сумму четыре миллиона евро, сообщается на сайте Минобороны Латвии.
В „коалицию дронов“ входят 14 европейских стран. В общей сложности они собрали уже более полумиллиарда евро на поставку беспилотников в Украину.
Орбан провел переговоры с Путиным после визита к Зеленскому
„Европе нужен мир“, — сказал Орбан журналистам. Мир, по его словам, не наступит без „каналов связи“. „Способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином президентом, — продолжил он. — Я хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны“.
По словам премьера Венгрии, он хотел узнать, что думает Путин об „имеющихся мирных инициативах“ и идее прекращении огня, а также о том, „в какой последовательности их можно провести“.
„Практически не осталось стран, которые могли бы иметь контакт и с той, и с другой стороной, — заявил Орбан. — Поэтому я был на этой неделе в Киеве и сейчас нахожусь в Москве“. „Я буду работать и дальше в этом направлении“, — подытожил премьер-министр Венгрии.
МИД Украины: напоминаем, что принцип „никаких соглашений по Украине без Украины“ остается незыблемым
МИД Украины опубликовал заявление в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Решение об этой поездке было принято венгерской стороной без согласования и координации с Украиной, говорится в заявлении.
„Напоминаем, что принцип „никаких соглашений по Украине без Украины“ остается незыблемым для нашей страны и призываем все государства строго его придерживаться“, — пишет МИД Украины.
В ведомстве также напомнили, что предложенная украинской стороной формула „остается единственным реалистичным способом восстановить справедливый мир“. „Украина по-прежнему конструктивно настроена на дальнейшую работу по развитию двустороннего сотрудничества и европейской интеграции после визита премьер-министра Венгрии в Киев“, — говорится в заявлении.
Зеленский поблагодарил союзников за системы ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил западных партнеров за выполнение договоренностей по поставкам систем ПВО.
„Мы ставили себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита, и сегодня начало этого. Я благодарю Германию за Patriot, который уже в Украине. Сильная новость. И еще одна сильная новость: спасибо США за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших „Пэтриотов“. Работаем дальше, и будут обязательно новые решения“, — заявил он.
Столтенберг призвал союзников продолжать поддержку Киева
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне призвал союзников не ослаблять поддержку Украины, защищающейся от российской агрессии. „Украина должна победить, ей необходима наша продолжающаяся поддержка“, - подчеркнул он на пресс-конференции в пятницу, 5 июля.
Ожидается, что на трехдневном саммите НАТО, который откроется в столице США 9 июля, речь будет идти, в частности, о новых командных структурах альянса, координирующих поставки вооружений Киеву и обучение украинских военных, а также о дальнейшем финансировании, расширении военной помощи и новых соглашениях по безопасности. По словам Йенса Столтенберга, он сам и президент Украины Владимир Зеленский едины во мнении, что все эти элементы могут стать „мостом“ к будущему членству Украины в НАТО. „Украина приближается к НАТО“, - приводит слова генсека альянса агентство dpa.