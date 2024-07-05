ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (863-й день) | „Европе нужен мир“ и „Никаких соглашений по Украине без Украины“

В России в результате атаки украинских беспилотников погибла 6-летняя девочка

В городе Приморско-Ахтарск в результате атаки украинских беспилотников поврежден трехэтажный многоквартирный дом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В результате атаки пострадали шесть человек, среди которых было два ребенка. Позже Кондратьев сообщил, что получившая ранения при налете дронов шестилетняя девочка умерла в больнице.

В Одессе задержаны три девушки, которых обвиняют в корректировке российских ракетных ударов

Трех жительниц Одессы в возрасте от 19 до 23 лет, работавших в местном кафе, задержали по подозрению в корректировке российских ракетных ударов, сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, задержанные собирали данные о потенциальных целях ракетных ударов во время прогулок по городу, делая селфи с привязкой к местности и интересуясь при этом военкоматами и медучреждениями, где проходят лечение украинские военные. Кроме того, девушки пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны. Полученные данные они отсылали в мессенджере „куратору из ФСБ“, получая за это деньги, утверждают в СБУ.

Минобороны Латвии поставит в Украину 2500 беспилотников в рамках „коалиции дронов“

Поставки будут осуществляться поэтапно в июле. В Украину будет доставлено более 2500 боевых дронов различных типов и характеристик на сумму четыре миллиона евро, сообщается на сайте Минобороны Латвии.

В „коалицию дронов“ входят 14 европейских стран. В общей сложности они собрали уже более полумиллиарда евро на поставку беспилотников в Украину.

Орбан провел переговоры с Путиным после визита к Зеленскому

„Европе нужен мир“, — сказал Орбан журналистам. Мир, по его словам, не наступит без „каналов связи“. „Способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином президентом, — продолжил он. — Я хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны“.