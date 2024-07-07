07.07.2024, 17:45
Жажда денег, кокаин и премии по 30 000 евро: бывшие подчиненные криптомиллионеров раскрыли подробности работы в их фирме(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В полученных ФБР показаниях одна из свидетелей сравнивает Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в мошенничестве на сумму около 540 миллионов евро, с антигероем голливудского „Волка с Уолл-стрит“. Продолжение нашумевшей истории рассказывает Eesti Ekspress.
Одна из ключевых свидетелей - женщина чуть за тридцать, которую в открытых для общественности судебных документах называют Р.Р. Это уже долгое время проживающая в Великобритании гражданка Эстонии, специалист в сфере информационных технологий.
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