Жажда денег, кокаин и премии по 30 000 евро: бывшие подчиненные криптомиллионеров раскрыли подробности работы в их фирме

Одна из ключевых свидетелей - женщина чуть за тридцать, которую в открытых для общественности судебных документах называют Р.Р. Это уже долгое время проживающая в Великобритании гражданка Эстонии, специалист в сфере информационных технологий.

Р.Р. работала в компании Турыгина и Потапенко с 2014 по 2017 год. В прошлом году в беседе с представителем ФБР в Лондоне она сказала, что ее начальники относились к жизни как „волки с Уолл-стрит“.