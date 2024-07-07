Эстонский Экспресс
07.07.2024, 17:45

Жажда денег, кокаин и премии по 30 000 евро: бывшие подчиненные криптомиллионеров раскрыли подробности работы в их фирме

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СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ: Иван Турыгин и Сергей Потапенко отклонили предложение ФБР дать показания друг против друга.
СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ: Иван Турыгин и Сергей Потапенко отклонили предложение ФБР дать показания друг против друга.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В полученных ФБР показаниях одна из свидетелей сравнивает Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в мошенничестве на сумму около 540 миллионов евро, с антигероем голливудского „Волка с Уолл-стрит“. Продолжение нашумевшей истории рассказывает Eesti Ekspress.

Одна из ключевых свидетелей - женщина чуть за тридцать, которую в открытых для общественности судебных документах называют Р.Р. Это уже долгое время проживающая в Великобритании гражданка Эстонии, специалист в сфере информационных технологий.

Р.Р. работала в компании Турыгина и Потапенко с 2014 по 2017 год. В прошлом году в беседе с представителем ФБР в Лондоне она сказала, что ее начальники относились к жизни как „волки с Уолл-стрит“.

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