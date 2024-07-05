ВИДЕО | Путин после Зеленского. Чем закончился визит Орбана в Кремль

По итогам своих поездок в Киев и Москву, резюмировал Орбан, он понял, что позиции сторон „очень далеки друг от друга“.

Ответы Путина на эти вопросы Орбан, по его словам, „услышал“. Но что именно он ему ответил, венгерский премьер не сказал.

Венгерский премьер заявил, что приехал в Москву, чтобы узнать мнение Путина по трем вопросам: его отношение к уже имеющимся планам мирного урегулирования, отдельно — к предложению Орбана, которое он сделал 2 июля в Киеве президенту Зеленскому (объявить перемирие и затем провести переговоры), и, наконец, как Путин видит послевоенное устройство Европы.

Единственный возможный для Кремля сценарий окончания войны, напомнил Путин, начинается с вывода украинских войск из частично оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областей. Об этом он уже говорил накануне саммита в Швейцарии в июне этого года, где обсуждалась украинская „формула мира“.

Переговоры заняли почти три часа, после чего Путин и Орбан коротко изложили свое видение их итогов. Выступавший первым российский президент поблагодарил Орбана за визит в Москву, в котором он видит „попытку восстановить диалог и придать ему дополнительный импульс“.

О прибытии в Москву Орбан сообщил, опубликовав в соцсети Х фото на фоне надписи „ Москва “ на терминале аэропорта „Внуково“, подписав его так: „Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва“.

„В окружении Виктора Орбана как будто стыдятся того, что премьер-министр Венгрии посещает Москву“, — прокомментировало необъявленный визит венгерское издание HGV.

Обе поездки Орбана официально не были анонсированы. О том, что премьер Венгрии вслед за Киевом может посетить Москву, написала накануне Financial Times, но сам Орбан еще утром в пятницу не подтверждал это, ссылаясь на „деликатные обстоятельства“.

Вопреки опровержениям Москвы и Будапешта, венгерский премьер Орбан в пятницу все-таки прилетел в Россию для переговоров с Путиным. Главным вопросом повестки должна была стать Украина — в Москву Орбан прибыл спустя три дня после своего такого же неожиданного визита в Киев.

В Киев 2 июля Орбан приехал, также не имея мандата ЕС на переговоры. Его визит на Украину не был объявлен заранее (но его анонсировали британские Financial Times и Guardian), о прибытии премьера Венгрии в Киев стало известно, когда его кортеж появился у венгерского посольства.

„Премьер-министр, вероятно, устраивает в эти часы самый большой дипломатический скандал в своей жизни“, — охарактеризовало визит издание HGV.

Из-за не согласованной с руководством ЕС поездки Орбана Еврокомиссия может отказаться от запланированного визита в Венгрию, заявил в пятницу представитель комиссии Эрик Мамер.

„Попытки умиротворения не остановят Путина. Только единство и решимость проложат пусть к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине“, — написала в X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен .

Соответственно, поездка Орбана в Москву должна рассматриваться исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России, заявил Боррель. У Орбана нет мандата ЕС, подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Орбан на переговорах с Путиным „не представляет Европейский совет ни в какой форме“ и что консолидированная позиция ЕС в целом исключает официальные контакты между ЕС и Путиным.

Это заявление Путин сделал уже после того, как европейские власти предупредили, что Орбан не уполномочен Евросоюз ом вести какие-либо переговоры с Москвой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что именно в таком ракурсе — как визит в рамках полномочий Венгрии как председателя в ЕС — Москва рассматривала и поездку Орбана в Киев.

Перед началом переговоров в Кремле Путин заявил, что принимает Орбана не только как венгерского премьера, но и как председательствующего в Совете ЕС — по роли, которая перешла к Венгрии в порядке ротации с 1 июля.

Вопросы журналистов Путину и Орбану запланированы не были, но все же раздались выкрики из зала. На вопрос, как Зеленский отреагировал на идею Орбана о прекращении огня, премьер-министр Венгрии ответил: „Я рассказал об этом Владимиру Путину“.

„Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров“, — пересказал Орбан суть своей инициативы после завершения переговоров в Киеве.

Зеленский тогда не стал комментировать слова Орбана, но позднее в интервью Bloomberg заявил, что предложение венгерского премьера неприемлемо для Киева, поскольку нет оснований надеяться, что Москва будет выполнять какие-либо договоренности.

Многие эксперты и политики и на Западе, и в Украине полагают, что перемирие выгодно только России, давая возможность накопить ресурсы для очередного наступления. Однако Путин после переговоров с Орбанов в Кремле заявил, что именно Москва не согласится на паузу в войне, потому что Украина может использовать пазу для восстановления потерь.

Орбан, как сообщали украинские СМИ, не настаивал на своем предложении. Вернувшись в Будапешт. В интервью государственному радио он заявил, что „не ведет переговоры от имени ЕС, а лишь задает вопросы“: „Если мы будем просто сидеть в Брюсселе, мы не сможем приблизиться к миру“.

Орбана называют главным союзником Москвы в Евросоюзе, а полугодовое председательство Венгрии в Европейском совете — вызовом для объединенной Европы.

Орбан — один из немногих лидеров страны-члена ЕС, который лично встречался с Путиным после начала полномасштабного российского вторжения в Украину (в апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер).

Предыдущая встреча Орбана и Путина произошла осенью 2023 года во время международного саммита в Китае. Венгерский премьер тогда заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России и хотела бы продолжать двусторонние контакты.

В Москве премьер Венгрии последний раз был в сентябре 2022 года на похоронах Михаила Горбачева. С 2010 года, когда Орбан во второй раз стал премьером, он, как подсчитали венгерские СМИ, встречался с Путиным 11 раз, чаще всего — в Москве.