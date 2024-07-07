Только 5 из 36 развлекательных заведений Вирумаа соблюдают пожарную безопасность. Лидер нарушений — Ида-Вирумаа
Инспекторы Спасательного департамента в конце июня вместе с полицейскими проверили развлекательные и ресторанные заведения во время их активной работы в Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарве, Нарва-Йыэсуу, Тойла и Раквере. В первую очередь проверяли эвакуационные пути и освещение, состояние противопожарных дверей и огнетушителей, исправность центрального устройства АТС, а также знания сотрудников о действиях в случае опасности. Из 36 заведений только в пяти выполнялись требования пожарной безопасности. В двух районах к проверкам были привлечены полицейские.
Больше всего нарушений пожарной безопасности было обнаружено в заведениях Ида-Вирумаа. Из 27 проверенных развлекательных и ресторанных заведений в уезде, только в одном все было в порядке. В Ляэне-Вирумаа было проверено девять заведений, и в пяти из них были обнаружены недостатки. Всего было наложено пять штрафов и вынесено шесть предписаний по устранению нарушений.
В Ида-Вирумаа из 63 обнаруженных нарушений большинство были связаны с выходными и эвакуационными путями и их освещением (26 случаев), а также с первичными средствами пожаротушения (17 случаев). Основной проблемой эвакуационного освещения было то, что оно частично отсутствовало, знаки были неверными или освещение не работало в постоянном режиме. В некоторых заведениях эвакуационные и аварийные выходы были загромождены, эвакуационные двери нельзя было открыть без ключа, выход был скрыт или их было недостаточно. В Ляэне-Вирумаа в одном заведении были выявлены недостатки в маркировке выходных и эвакуационных путей, а в одном кафе истек срок проверки огнетушителя.
В Ида-Вирумаа огнетушители чаще всего не проверялись, не были на виду или вообще отсутствовали. Главный инспектор по надзору за пожарной безопасностью Артем Иванов напоминает, что проверка и обслуживание огнетушителей — это разные процедуры. „Обслуживание должно проводиться каждые десять лет, а проверка — каждые два года уполномоченным учреждением. Часто проверяется только наклейка об обслуживании, и проверка вовремя не проводится“, — отмечает Иванов.
„Именно при внезапных проверках выявляются нарушения, которые при плановых проверках остаются незамеченными, так как недостатки успевают устранить“, — объясняет Иванов необходимость внезапных проверок. „Мы также можем проверить знания сотрудников о пожарной безопасности. Так, выяснилось, что во многих местах сотрудники не знали, что делать в случае опасности. Мы обращаем внимание владельцев на то, что на работниках лежит ответственность за помощь клиентам и их эвакуацию при пожаре“, — поясняет главный инспектор. „Требования не для инспекторов. Мы верим, что проверки инспекторов и полицейских дают клиентам уверенность в безопасности места и в том, что недостатки будут быстро устранены“, — добавляет Иванов.
Инспекторы хвалят заведения, которые уделяют большое внимание пожарной безопасности и выделяются своим отношением и пониманием того, что именно они несут ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности: кафе Vesper, паб Virma и трактир Berliini в Раквере, а также казино Olympic в Йыхви.
На этот раз полицейские, присоединившиеся к инспекторам, не выявили нарушений общественного порядка в проверенных заведениях и поблизости. „Безопасность — это наша общая цель. Мы получили возможность укрепить контакты и взаимодействие с местными развлекательными и ресторанными заведениями. Благодарим компании за положительный настрой и обеспечение безопасной среды для клиентов“, — отмечает руководитель Раквереского полицейского участка Эркко Пииримяги.
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