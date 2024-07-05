На коалиционных переговорах обсудили создание на нарвской границе „стены дронов“

По словам министра внутренних дел Ляэнеметса, основное внимание в области обороны было уделено запасу боеприпасов, оборонной промышленности и государственным закупкам. „Мы обсуждаем, как сделать так, чтобы как можно большая часть денег, которые используются для инвестиций в государственную оборону, доходили бы до предприятий, работающих в Эстонии“, - добавил он.

В контексте внутренней безопасности речь шла в основном об усилении пограничной охраны и создании „стены дронов“. „Это воздушная стена, которая состоит из двух частей — наблюдения и возможности сажать дроны“, - пояснил Ляэнеметс.

Он подчеркнул: нападение на Украину показало, что дроны становятся все более важной частью ведения войны. „К тому же их можно использовать для создания помех в связи, подслушивания, транспортировки боеприпасов“, - перечислил министр.

Также обсуждалось создание кризисного резерва из ушедших в резерв военнослужащих-срочников. „Сейчас нельзя сказать, что для какой-либо из тем, которые обсуждались, есть ресурсы, так как мы об этом еще не договаривались“, - заметил Лянеметс.

Так как государственный бюджет находится в плачевном состоянии, то в данный момент, по словам Ляэнеметса, невозможно сказать, какие из представленных на обсуждение предложений станут реальностью. Однако он повторил данное ранее правительством заверение, что сокращений расходов в сфере обороны и внутренней безопасности не будет.

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