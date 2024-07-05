Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу. Адвокатов к нему не пустили

Приехавшим из Москвы адвокатам Кара-Мурзы, рассказала она, пять часов не сообщали, где находится политик, заставив ждать в колонии, пишет „Медуза“. Когда адвокаты все-таки приехали в больницу, увидеться с Кара-Мурзой им не дали.

Адвокатов, пишет Евгения Кара-Мурза, просили ждать, обещая пустить к подзащитному, а потом сообщили, что рабочий день закончился. „В субботу и воскресенье в исправительных учреждениях выходной“, — сообщила жена политика.

„Таким образом, адвокаты так и не смогли увидеться с Владимиром и убедиться, что с ним все в порядке“, — подчеркнула она.

В апреле 2023 года Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинениям в „госизмене“, распространении „фейков“ про российскую армию и осуществлении деятельности „нежелательной“ организации. Его жена Евгения и адвокат Вадим Прохоров рассказывали, что в заключении у политика сильно ухудшилось здоровье. В частности, адвокат говорил, что у Кара-Мурзы полинейропатия, причиной которой стало „двойное сильнейшее отравление неизвестными токсинами — в мае 2015 и в феврале 2017 года“.

19 июня адвокат Вадим Прохоров сообщил, что Кара-Мурзу перевели в помещение камерного типа (ПКТ) на шесть месяцев — максимально возможный срок. „Данные условия отбывания наказания являются пыточными и несут реальный риск для здоровья и жизни“, — подчеркивал Прохоров.

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