ФОТОФАКТ | „Забавно, но неудобно“: рыцарь стал участником нарвской футбольной команды

Им оказался нарвский гид Александр Опенко.

„Играть в костюме рыцаря забавно, хотя и неудобно, - поделился с RusDelfi своими впечатлениями Опенко. - Плохо видно мяч, но если уж вижу и бегу, то все остальные разбегаются, потому что и размеры у меня внушительные, и железо на голове“.

Гид выбрал для матча один из своих исторических костюмов. Обычно он ведет экскурсии в образах рыцаря, монаха или викинга. „Рыцарь - колоритный персонаж, тем более, что он из Тевтонского ордена, этот орден еще называли немецким, а чемпионат Европы проходит сейчас как раз в Германии“, - рассказал Александр.

Он отметил, что атмосфера на матче была великолепная. „В команде были коллеги, друзья, чувство единения появилось и с игроками, и со зрителями, - продолжил Опенко. - Матч привлек не только тех, кто играл, но и многих горожан, он соединил людей разных профессий, возрастов. Чем больше будет таких мероприятий, которые связывают общество, тем лучше. Мы играли за удовольствие, радость, поэтому не думали о победе“.

Матч прошел в рамках Narva Futsal Open Air 2024. Первый тайм закончился ничьей со счетом 2:2. Второй тайм сыграть не удалось, так как пошел дождь, а игра проходила под открытым небом. Судьи вместо второго тайма назначили серию пенальти. Могла бы победить женская команда, но в итоге игроки договорились на ничью.

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