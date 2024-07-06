Плей-офф Евро-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал

Первая половина матча была крайне скудной на моменты. Франция нанесла три удара по воротам Португалии, Португалия - два.

Во втором тайме начался ярко. Последовательно моменты возникали у Бруно Фернандеша и Витинью, но вратаря сборной Франции Майк Меньян спас свою команду. У французов тоже были свои шансы для взятия ворот, но забить не получилось. В основное время и в дополнительные 30 минут игры команды не забили голов и все решилось в серии пенальти.

В серии пенальти португалец Жоау Феликс, пробивая третьим в своей команде, попал в штангу. В итоге Франция выиграла серию со счетом 5:3.

У сборной Франции все пять футболистов реализовали удары. Били Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кунде, Брэдли Барколя и Тео Эрнандес.

Сборная Франции сыграет в полуфинале с Испанией.

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