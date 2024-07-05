Правдиво ли это фото стенда в берлинском кафе с надписью „Мы не обслуживаем украинцев бесплатно“?

25 июня 2024 года в Telegram появилась фотография рекламного стенда с надписью на немецком языке: „Wir bedienen Ukrainer nicht kostenlos. Verdiene dir dein Mittagessen selbst!“ В большинстве постов подписи к снимку представляли собой перевод фразы на русский язык („Мы не обслуживаем украинцев бесплатно. Заработай себе на обед сам!“) и пояснение, что такую доску заметили у некоего кафе в Берлине. Канал „RT на русском“ (214 000 просмотров на момент написания разбора) утверждал, что этот стенд сфотографировал их подписчик. Спустя несколько часов другие каналы начали распространять длящееся одну секунду видео, на котором заметен тот же стенд. Всего, по данным сервиса TGStat, фотографией и видео поделились более 150 каналов, в том числе „Россия сейчас“ (237 000), „Мир Михаила Онуфриенко“ (236 000), „ЧП / Крым“ (147 000) и „Царьград“ (60 000). Также новость распространилась во „ВКонтакте“, Facebook, Х, LiveJournal, „Дзене“, YouTube и некоторых СМИ.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ФРГ приняла более миллиона беженцев из этой страны. В Германии они имеют право на получение ряда льгот, в том числе пособие для малоимущих, пособие на детей, частичную компенсацию расходов на аренду жилья и медицинскую страховку, помощь в поиске работы, оплату языковых курсов. В середине июня 2024 года немецкие политики (как от партий, входящих в правящую коалицию, так и от оппозиции) предложили сократить объём помощи украинским беженцам — утверждалось, что это простимулирует их к поиску работы. В подписи к вирусному снимку в канале RT говорилось: „Ранее к трудоустройству мигрантов с Украины призывал Олаф Шольц“. Вероятно, имелось в виду недавнее интервью канцлера ФРГ немецкому телевидению, где он заявил: „Мы должны обеспечить, чтобы никто, кто может работать, не был без работы“. Шольц в этот момент говорил в принципе о государственных расходах на различные пособия, а не исключительно о помощи украинским беженцам.