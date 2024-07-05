Правдиво ли это фото стенда в берлинском кафе с надписью „Мы не обслуживаем украинцев бесплатно“?
В июне 2024 года в Telegram распространился снимок, якобы сделанный у одного из кафе в Берлине. На фотографию попала доска с надписью об отказе бесплатно кормить украинцев. Мы проверили подлинность этого изображения.
25 июня 2024 года в Telegram появилась фотография рекламного стенда с надписью на немецком языке: „Wir bedienen Ukrainer nicht kostenlos. Verdiene dir dein Mittagessen selbst!“ В большинстве постов подписи к снимку представляли собой перевод фразы на русский язык („Мы не обслуживаем украинцев бесплатно. Заработай себе на обед сам!“) и пояснение, что такую доску заметили у некоего кафе в Берлине. Канал „RT на русском“ (214 000 просмотров на момент написания разбора) утверждал, что этот стенд сфотографировал их подписчик. Спустя несколько часов другие каналы начали распространять длящееся одну секунду видео, на котором заметен тот же стенд. Всего, по данным сервиса TGStat, фотографией и видео поделились более 150 каналов, в том числе „Россия сейчас“ (237 000), „Мир Михаила Онуфриенко“ (236 000), „ЧП / Крым“ (147 000) и „Царьград“ (60 000). Также новость распространилась во „ВКонтакте“, Facebook, Х, LiveJournal, „Дзене“, YouTube и некоторых СМИ.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ФРГ приняла более миллиона беженцев из этой страны. В Германии они имеют право на получение ряда льгот, в том числе пособие для малоимущих, пособие на детей, частичную компенсацию расходов на аренду жилья и медицинскую страховку, помощь в поиске работы, оплату языковых курсов. В середине июня 2024 года немецкие политики (как от партий, входящих в правящую коалицию, так и от оппозиции) предложили сократить объём помощи украинским беженцам — утверждалось, что это простимулирует их к поиску работы. В подписи к вирусному снимку в канале RT говорилось: „Ранее к трудоустройству мигрантов с Украины призывал Олаф Шольц“. Вероятно, имелось в виду недавнее интервью канцлера ФРГ немецкому телевидению, где он заявил: „Мы должны обеспечить, чтобы никто, кто может работать, не был без работы“. Шольц в этот момент говорил в принципе о государственных расходах на различные пособия, а не исключительно о помощи украинским беженцам.
Вирусный снимок, судя по вывеске в верхней части фотографии, был сделан у кафе Berio. Такое заведение в Берлине действительно существует, причём, согласно информации на его странице в LinkedIn, работает с 1951 года. Кафе расположено в одном из центральных районов немецкой столицы, недалеко от станции метро „Ноллендорфплац“ — крупного пересадочного узла, где сходятся сразу четыре ветки берлинской подземки. А улица Маасенштрассе, на которой находится кафе Berio, — это променад с магазинами, барами и ресторанами. При этом „Проверено“ не обнаружило в местных СМИ и соцсетях фотографий, где доска с надписью об украинцах была бы запечатлена с другого ракурса, или хотя бы текстовых свидетельств очевидцев.
В профиле Berio на Google Maps и в фотобанке Alamy есть снимки, на которых видны рекламные стенды кафе, визуально напоминающие доску из видео. Тем не менее надписи на них сделаны мелком от руки, а на фото и видео из Telegram объявление на доске как будто напечатано на компьютере. Так, буквы S, B и E в разных словах абсолютно идентичны друг другу, чего очень сложно добиться при написании текста вручную.
На сайте Berio есть ссылки на аккаунты заведения в социальных сетях. Одна из ссылок ведёт на страницу группы в Facebook, которая называется Berio ist. Für den Erhalt unserer Berliner Kiezkultur (нем. „Berio быть. За сохранение культуры нашего берлинского квартала“). Судя по всему, это сообщество посвящено усилиям по сохранению кафе на нынешнем месте. В описании группы (как и на сайте заведения) говорится: „Кафе Berio находится под угрозой закрытия в середине сентября этого года, спустя 73 года после открытия. Коммерческая аренда не будет продлена. Помогите спасти Berio и присоединяйтесь к нашей группе поддержки“.
„Проверено“ связалось с администратором этого сообщества Михаэлем Амереллом, который публикует большинство постов в группе. Он сообщил, что фото из Telegram — подделка. По словам Амерелла, сославшегося на владельца кафе, за основу вирусного изображения взят снимок, который был сделан у кафе Berio в сентябре 2023 года, но никакого текста про украинцев на оригинальном кадре не было. Судя по всему, это объявление было добавлено позднее в фото- и видеоредакторе.
Косвенным подтверждением слов Амерелла и владельца заведения служат снимки, опубликованные на странице Berio в Facebook в июне 2024 года. В частности, на появившейся там 14 июня фотографии в центральной витрине кафе виден большой телевизор, отсутствующий на вирусном изображении и видео. В другом посте говорится, что экран в тот день разместили у столиков на улице, чтобы гости смогли посмотреть матч-открытие чемпионата Европы по футболу. Возможно, подобные показы проходят на протяжении всего турнира, но „Проверено“ не смогло это достоверно подтвердить.
Впервые, как следует из данных TGStat, фейковый снимок появился 25 июня 2024 года в 18:19 по московскому времени одновременно в двух Telegram-каналах: „RT на русском“ и „Zеркало“. Для определения точного времени публикации „Проверено“ воспользовалось ботом @jsonson_bot и обнаружило, что у двух постов оно совпадает вплоть до секунды (18:19:57). При этом „Zеркало“ тоже разместило снимок с вотермаркой RT, а в тексте сообщило, что автор фото — подписчик этого российского государственного СМИ. Самая ранняя публикация ролика с тем же стендом появилась спустя два с половиной часа в Telegram-канале „Кот Костян“, который уже не раз был уличён в распространении фейковых фото и видео.
Поддельные фото и видео с досками и рекламными стендами разных заведений далеко не впервые появляются в прокремлёвских Telegram-каналах. Так, в сентябре 2023 года, вскоре после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, они рассказали о доске с рекламой блюда „Шашлык с карабахским дымком“, которую якобы разместили у ресторана в центре Киева. В марте 2024 года по Telegram разошёлся ролик о работающем на Крещатике баре, который якобы выставил стенд с надписью „Вы не можете выбрать президента, зато можете выбрать пиво“. В обоих случаях видео оказались фейковыми.
Таким образом, с большой степенью уверенности можно утверждать, что сообщения о доске с надписью об отказе бесплатно обслуживать украинцев, которую поставило у входа берлинское кафе, не соответствуют действительности. Приводимые в качестве доказательства фото и видео, судя по всему, были сфальсифицированы. Эти выводы подтвердил и владелец заведения.
Итог: Фейк