Учителей не хватает, но все школы в Нарве должны работать. Как?(5)
Во всех нарвских школах и детских садах идут конкурсы на замещение вакансий учителей, пишет Gazeta.ee. К каким результатам школы придут к началу будущего учебного года?
Этот вопрос волнует многих родителей, и на очередном инфочасе мэрии на него ответила вице-мэр Нарвы по образованию Мессурме Писарева. По ее словам, некоторые детские сады в Нарве уже полностью готовы к новому учебному году и нашли себе соответствующий всем требованиям персонал.
В школах же все сложнее: в настоящий момент не хватает около шестидесяти учителей-предметников с В2 и двадцать пять учителей с С1. „Учителя продолжают сдавать экзамены, но мы настроены не так уж оптимистично, поскольку первые результаты не были такими, как мы ожидали“,– отметила вице-мэр. Поэтому вопрос о том, кто будет учить нарвских школьников, на сегодняшний день остается открытым.
„Мы продолжаем вести переговоры с Министерством образования о том, на какие уступки мы могли бы пойти. Ясно одно: первого сентября мы не можем не открыть школы, мотивируя это тем, что выполнили все требования закона“, – сказала Мессурме Писарева.
Между тем министр образования Кристина Каллас, в конце мая приезжавшая в Нарву, чтобы подписать договор о передаче государству Школы для взрослых, еще тогда в ходе общения с местными журналистами сказала, что для тех нарвских учителей, которые продолжают изучать эстонский язык и уже приближаются к В2, возможно заключение временных трудовых договоров. При этом рассматривать каждый случай индивидуально может Языковая инспекция. Не является ли такой подход выходом для Нарвы?
„У Языковой инспекции сейчас нет такого ресурса для индивидуального рассмотрения каждого случая. Да и у нас нет возможности ждать, пока Языковая инспекция вынесет решение отдельно по каждому педагогу. Мы и сами видим, что учителя прилагают в обучении максимум усилий. Со своей стороны мы сейчас рассматриваем все варианты: идут конкурсы, но их результаты не такие обнадеживающие, как хотелось бы“, – ответила вице-мэр.
„Когда нас из Таллинна спрашивают, почему вы опасаетесь, что не найдете учителей, ведь сейчас много педагогов, которые говорят по-эстонски, мы отвечаем: да, это так, но язык работы у них должен быть русский. То есть не только эстонский, но и русский язык они должны знать“, – обрисовала ситуацию Писарева.
Нарвские учителя уведомлены о том, что с 1 августа договор с ними может быть прекращен. Но у них пока есть возможность представить к этому времени справку о сдаче экзамена. И только если сдать его не получится, наступит момент юридического прекращения постоянных договоров. Нарва уже обратилась в министерство с предложением разрешить заключать с преподавателями временные договора.
Писарева рассказала, что эта проблема касается не только Нарвы, где сейчас не хватает в общей сложности 100-120 учителей, но и Таллинна, где недосчитываются уже 500 учителей, и вообще всей Эстонии, где не хватает в общей сложности свыше 1000 педагогов. „В пяти больших городах, где много русскоязычного населения, катастрофическая нехватка учителей. В этой ситуации, если министерство образования не предложит какой-то разумный выход, нам придется взять ответственность на себя“, – отметила вице-мэр.
Не будут ли в таком случае крайними директора школ и детсадов? „Технически – да, но учитывая масштабы проблемы, местное самоуправление тоже не может стоять в стороне“, – ответила вице-мэр. Означает ли это, что городская управа будет рекомендовать директорам муниципальных школ заключать временные договора с педагогами, чтобы избежать нехватки кадров?
„Мы сейчас ждем решения министерства образования. Но я не думаю, что министерство сможет вынести решение прежде, чем на законодательном уровне примет решение Рийгикогу“, – ответила вице-мэр. Но очевидно, что в ближайший месяц такое решение Рийгикогу принято не будет. Писарева отметила, что такая же ситуация и со спецпедагогами – специалистами, которые должны работать на русском языке и в то же время знать эстонский язык на категорию С1: „На рынке труда их вообще нет“.
Не зайдет ли в таком случае ситуация в августе в тупик? „Ни одна реформа не внедряется на 100% гладко. Сейчас мы должны четко разграничить два закона: о переходе на эстонский язык обучения и квалификационные требования к педагогам. Если к переходу на эстонский язык в первом и четвертых классах школы в основном готовы и больших сложностей мы тут не видим, то что касается предметников и спецпедагогов – это очень больной вопрос. Не только в Нарве, во всей Эстонии. Но и для нас это серьезная проблема: ведь других учителей у нас нет“, – подытожила вице-мэр.
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