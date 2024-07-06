Учителей не хватает, но все школы в Нарве должны работать. Как?

„Когда нас из Таллинна спрашивают, почему вы опасаетесь, что не найдете учителей, ведь сейчас много педагогов, которые говорят по-эстонски, мы отвечаем: да, это так, но язык работы у них должен быть русский. То есть не только эстонский, но и русский язык они должны знать“, – обрисовала ситуацию Писарева.

„У Языковой инспекции сейчас нет такого ресурса для индивидуального рассмотрения каждого случая. Да и у нас нет возможности ждать, пока Языковая инспекция вынесет решение отдельно по каждому педагогу. Мы и сами видим, что учителя прилагают в обучении максимум усилий. Со своей стороны мы сейчас рассматриваем все варианты: идут конкурсы, но их результаты не такие обнадеживающие, как хотелось бы“, – ответила вице-мэр.

Между тем министр образования Кристина Каллас, в конце мая приезжавшая в Нарву, чтобы подписать договор о передаче государству Школы для взрослых, еще тогда в ходе общения с местными журналистами сказала, что для тех нарвских учителей, которые продолжают изучать эстонский язык и уже приближаются к В2, возможно заключение временных трудовых договоров. При этом рассматривать каждый случай индивидуально может Языковая инспекция. Не является ли такой подход выходом для Нарвы?

„Мы продолжаем вести переговоры с Министерством образования о том, на какие уступки мы могли бы пойти. Ясно одно: первого сентября мы не можем не открыть школы, мотивируя это тем, что выполнили все требования закона“, – сказала Мессурме Писарева.

В школах же все сложнее: в настоящий момент не хватает около шестидесяти учителей-предметников с В2 и двадцать пять учителей с С1. „ Учителя продолжают сдавать экзамены, но мы настроены не так уж оптимистично, поскольку первые результаты не были такими, как мы ожидали“,– отметила вице-мэр. Поэтому вопрос о том, кто будет учить нарвских школьников, на сегодняшний день остается открытым.

Этот вопрос волнует многих родителей, и на очередном инфочасе мэрии на него ответила вице-мэр Нарвы по образованию Мессурме Писарева. По ее словам, некоторые детские сады в Нарве уже полностью готовы к новому учебному году и нашли себе соответствующий всем требованиям персонал.

Нарвские учителя уведомлены о том, что с 1 августа договор с ними может быть прекращен. Но у них пока есть возможность представить к этому времени справку о сдаче экзамена. И только если сдать его не получится, наступит момент юридического прекращения постоянных договоров. Нарва уже обратилась в министерство с предложением разрешить заключать с преподавателями временные договора.

Писарева рассказала, что эта проблема касается не только Нарвы, где сейчас не хватает в общей сложности 100-120 учителей, но и Таллинна, где недосчитываются уже 500 учителей, и вообще всей Эстонии, где не хватает в общей сложности свыше 1000 педагогов. „В пяти больших городах, где много русскоязычного населения, катастрофическая нехватка учителей. В этой ситуации, если министерство образования не предложит какой-то разумный выход, нам придется взять ответственность на себя“, – отметила вице-мэр.

Не будут ли в таком случае крайними директора школ и детсадов? „Технически – да, но учитывая масштабы проблемы, местное самоуправление тоже не может стоять в стороне“, – ответила вице-мэр. Означает ли это, что городская управа будет рекомендовать директорам муниципальных школ заключать временные договора с педагогами, чтобы избежать нехватки кадров?

„Мы сейчас ждем решения министерства образования. Но я не думаю, что министерство сможет вынести решение прежде, чем на законодательном уровне примет решение Рийгикогу“, – ответила вице-мэр. Но очевидно, что в ближайший месяц такое решение Рийгикогу принято не будет. Писарева отметила, что такая же ситуация и со спецпедагогами – специалистами, которые должны работать на русском языке и в то же время знать эстонский язык на категорию С1: „На рынке труда их вообще нет“.

Не зайдет ли в таком случае ситуация в августе в тупик? „Ни одна реформа не внедряется на 100% гладко. Сейчас мы должны четко разграничить два закона: о переходе на эстонский язык обучения и квалификационные требования к педагогам. Если к переходу на эстонский язык в первом и четвертых классах школы в основном готовы и больших сложностей мы тут не видим, то что касается предметников и спецпедагогов – это очень больной вопрос. Не только в Нарве, во всей Эстонии. Но и для нас это серьезная проблема: ведь других учителей у нас нет“, – подытожила вице-мэр.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.