Эстонский Экспресс
21.07.2024, 14:54

Кто он - „тихий маленький человек“, который должен был изучать Россию в Тартуском университете, а вместо этого собирал данные об Эстонии для ГРУ?

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ПРИНЕС НЕМАЛО ДЕНЕГ: Благодаря научному сотруднику Морозову университет получил несколько миллионов евро в рамках финансирования исследовательских проектов.
ПРИНЕС НЕМАЛО ДЕНЕГ: Благодаря научному сотруднику Морозову университет получил несколько миллионов евро в рамках финансирования исследовательских проектов.
ФОТО: Hele-Mai Kulleste

Когда Вячеслав Морозов приехал в Эстонию немногим больше десяти лет назад, он уже был „агентом ГРУ с замороженным статусом“. В середине июня Харьюский уездный суд признал бывшего профессора Тартуского университета виновным в шпионаже. Своими воспоминаниями о профессоре поделились с Eesti Ekspress его бывшие студенты и коллеги.

„Обычный лектор, - говорит один из его бывших студентов. - У нас были отличные преподаватели, которые использовали инновационные методы работы, но он не был одним из них“.

„Тихий маленький человек, который носил скромную одежду и любил гулять у реки. В основном он общался с другими русскими, которые сидели в кабинете напротив, двери кабинетов всегда были открыты, - вспоминает бывший коллега профессора из Тартуского университета. - Мы думали, что он делится с Эстонией знаниями о России, а он собирал информацию об Эстонии“.

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