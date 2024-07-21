Кто он - „тихий маленький человек“, который должен был изучать Россию в Тартуском университете, а вместо этого собирал данные об Эстонии для ГРУ?

„Обычный лектор, - говорит один из его бывших студентов. - У нас были отличные преподаватели, которые использовали инновационные методы работы, но он не был одним из них“.

„Тихий маленький человек, который носил скромную одежду и любил гулять у реки. В основном он общался с другими русскими, которые сидели в кабинете напротив, двери кабинетов всегда были открыты, - вспоминает бывший коллега профессора из Тартуского университета. - Мы думали, что он делится с Эстонией знаниями о России, а он собирал информацию об Эстонии“.