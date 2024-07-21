21.07.2024, 14:54
Кто он - „тихий маленький человек“, который должен был изучать Россию в Тартуском университете, а вместо этого собирал данные об Эстонии для ГРУ?(15)
ФОТО: Hele-Mai Kulleste
Когда Вячеслав Морозов приехал в Эстонию немногим больше десяти лет назад, он уже был „агентом ГРУ с замороженным статусом“. В середине июня Харьюский уездный суд признал бывшего профессора Тартуского университета виновным в шпионаже. Своими воспоминаниями о профессоре поделились с Eesti Ekspress его бывшие студенты и коллеги.
„Обычный лектор, - говорит один из его бывших студентов. - У нас были отличные преподаватели, которые использовали инновационные методы работы, но он не был одним из них“.
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