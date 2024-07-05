Молодой футболист из Эстонии перешёл в топ-клуб Германии

„Мы рады сообщить, что наш молодой талант был куплен в летнее трансферное окно большим немецким клубом - „Вольфсбург“! Тревор подписал с клубом 3-летний контракт и начнет тренироваться с командой U17“, — написал „Нымме Юнайтед“ в социальных сетях в пятницу.

Хинт очень рад переходу в „Вольфбург“. „Уже во время тестовой недели я быстро освоился, а еще мне очень понравилась философия тренировок клуба. Очень надеюсь, что смогу здесь развиваться, а также быть полезным клубу“, — сказал юный футболист.

Спортивный директор „Юнайтед“ Мартин Класен гордится тем, что молодой игрок из его команды попал в поле зрения известного клуба.

„Я очень рад, что Тревор, вошедший в этом сезоне в основную команду, привлек внимание одного из ведущих европейских клубов, заработал профессиональный контракт с „Нымме Юнайтед“ и сразу же перебрался в Германию. Для нашего клуба это еще одно доказательство того, что мы можем вырастить игроков, которые привлекательны не только среди сосен Нымме, но и пользуются уважением в большом футболе. Удачи Тревору, и я уверен, он понимает тот факт, что тяжелая работа только начинается“, — прокомментировал Класен.

Хинт в этом году провел 11 матчей в Премиум лиге, дважды выходил в стартовом составе.

В прошлом сезоне „Вольфсбург“, который тренирует Ральф Хазенхюттль, занял 12-е место в Бундеслиге.

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