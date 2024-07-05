Выборы в Британии: что говорят о триумфе лейбористов и поражении консерваторов?

Получив от короля Карла III формальное распоряжение сформировать новое правительство страны, сэр Кир впервые обратился к британцам в новом качестве, стоя у дверей официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит.

„На этот раз наша страна решительно проголосовала за проведение изменений и возвращение политики на службу обществу“, — заявил он, признав, что в британском обществе накопилась изрядная усталость от политических дрязг.

„Независимо от того, голосовали ли вы за лейбористов или нет — и даже особенно если не голосовали, — я говорю вам прямым текстом: мое правительство будет отстаивать ваши интересы“, — заверил собравшихся новый британский премьер.

Признав, что процесс изменений может занять некоторое время („страну нельзя изменить одним щелчком выключателя“), Стармер пообещал произвести „перезагрузку“ британской экономики, выстроив ее заново „по кирпичику“.

„Перемены начинаются уже с сегодняшнего дня!“ — заверил собравшихся на Даунинг-стрит журналистов новый премьер.

Консерваторы, находившиеся у власти с 2010 года и сменившие за это время пять премьеров подряд (Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак), потерпели катастрофическое поражение, показав на выборах худшие результаты в истории партии.

Теперь уже бывший премьер-министр Риши Сунак, в пятницу утром объявившей о своей отставке по итогам выборов, признал разгромное поражение консерваторов, назвав результаты голосования отрезвляющим вердиктом избирателей.

Сунак взял на себя ответственность за провал консерваторов, объявил о роспуске Кабинета и подал прошение об отставке, которое, как заявили в Букингемском дворце, король Карл III „принял с большим удовольствием“.

Судя по последним данным, отмечает BBC NEWS Русская служба, лейбористы получат в 650-местной Палате представителей 412 мандатов — против имевшихся у них в предыдущем составе 210.

Это лишь чуть ниже рекордного показателя 1997 года, когда под руководством Тони Блэра депутаты-лейбористы завоевали в нижней палате 418 кресел.