„Ваша дочь устроила ДТП, уладим всё за 15 000 евро!“ Как у русскоязычных жителей Эстонии выманивают деньги

1 июля жительнице Нарвы позвонили мошенники и сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Они предложили заплатить им 15 000 евро наличными за помощь. На следующий день жертвами подобной преступной схемы стали сразу две женщины. Одной по телефону сказали, что ее внук совершил ДТП, в котором пострадал другой участник дорожного движения. Звонившие убедили женщину снять деньги и передать им, что она и сделала. Ущерб составил 1 750 евро. Другой женщине мошенники сообщили по телефону, что ее родственник совершил ДТП за границей, в результате которого один человек оказался в больнице. Мошенники убедили женщину снять почти 10 000 евро наличными и отдать их.