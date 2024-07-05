Новости Ида-Вирумаа
05.07.2024, 17:55

„Ваша дочь устроила ДТП, уладим всё за 15 000 евро!“ Как у русскоязычных жителей Эстонии выманивают деньги

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Возможно ли найти и наказать мошенников?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: www.freepik.com | Erakogu

В первых числах июля сразу несколько нарвитян обратились в полицию с заявлением, что их обманули по телефону и что они отдали мошенникам деньги. По данным PPA, за пять дней летнего месяца – четыре заявления. Суммы ущерба впечатляют – до 15 000 евро. Попадаются на уловки жуликов и женщины, и мужчины. Что происходит и как не отдать все свои деньги обманщикам?

1 июля жительнице Нарвы позвонили мошенники и сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Они предложили заплатить им 15 000 евро наличными за помощь. На следующий день жертвами подобной преступной схемы стали сразу две женщины. Одной по телефону сказали, что ее внук совершил ДТП, в котором пострадал другой участник дорожного движения. Звонившие убедили женщину снять деньги и передать им, что она и сделала. Ущерб составил 1 750 евро. Другой женщине мошенники сообщили по телефону, что ее родственник совершил ДТП за границей, в результате которого один человек оказался в больнице. Мошенники убедили женщину снять почти 10 000 евро наличными и отдать их.

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