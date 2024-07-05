05.07.2024, 17:55
„Ваша дочь устроила ДТП, уладим всё за 15 000 евро!“ Как у русскоязычных жителей Эстонии выманивают деньги(16)
Возможно ли найти и наказать мошенников?
ФОТО: | Erakogu
В первых числах июля сразу несколько нарвитян обратились в полицию с заявлением, что их обманули по телефону и что они отдали мошенникам деньги. По данным PPA, за пять дней летнего месяца – четыре заявления. Суммы ущерба впечатляют – до 15 000 евро. Попадаются на уловки жуликов и женщины, и мужчины. Что происходит и как не отдать все свои деньги обманщикам?