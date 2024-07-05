Опухоль, обнаруженная у тигра Боцмана из Таллиннского зоопарка, оказалась злокачественной

В понедельник утром Боцмана доставят в институт судебно-медицинской экспертизы, где ему сделают компьютерную томографию.

На основании исследования образца ткани, взятого из опухоли на брюшной стенке животного в конце июня, стало ясно, что речь идет о злокачественной опухоли. Компьютерная томография покажет, можно оперировать опухоль или нет. Таллиннский зоопарк, сообщая эту печальную новость, все-таки надеется на лучшее.

Амурские тигры Боцман и Данута прибыли из Люблянского зоопарка в Таллиннский зоопарк в июне. Во время медицинского осмотра в Любляне у Боцмана обнаружили опухоль брюшной стенки. По словам главного ветеринара зоопарка Александра Семенова, опухоль расположена в месте, где ее было очень трудно заметить.

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