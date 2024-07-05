„Медуза“: в Украине за два с половиной года погибли 120 000 российских военных. Темпы потерь растут

В последней регулярной сводке „Медиазоны“, „Русской службы Би-би-си“ и команды волонтеров, опубликованной 21 июня 2024 года, журналисты подтвердили гибель на войне с Украиной 56 585 российских военных. Это число включает не всех погибших, а лишь тех, чьи имена стали известны из открытых источников — некрологов и сведений о захоронениях. Оценить истинное число погибших позволяют исследования „Медузы“ и „Медиазоны“, проводимые на основе данных Реестра наследственных дел (РНД; последняя такая оценка составляла 75 тысяч человек — на конец 2023 года). Сбор и анализ данных РНД требуют значительного времени, в результате чего истинные оценки смертности начинают сильно отставать от тех, что регулярно публикуются „Медиазоной“ и ее партнерами на основе некрологов.

Чтобы решить эту проблему, „Медуза“ разработала метод получения оперативной оценки истинной смертности. Он опирается на исторические данные из РНД и данные поименных списков некрологов — и с достаточно высокой точностью предсказывает общее число погибших на любой момент времени. Согласно этой оценке, с 2022 года на войне погибло уже около 120 тысяч российских военных (с диапазоном случайной ошибки от 106 до 140 тысяч).

Потери за последние месяцы значительно выросли

С начала 2024 года — а точнее, за 173 дня между двумя оценками — потери ВС РФ выросли на 39 тысяч человек (точнее, на значение в диапазоне от 34 до 46 тысяч). Даже если брать значение по минимальной возможной границе, эти показатели все равно огромны — потери за последние месяцы значительно выросли. Такое значение почти вдвое превосходит средние темпы потерь погибшими в последние три месяца 2023 года. Тогда „Медуза“ оценивала их в примерно в 120 человек в день, сейчас — в 200–250 человек в день.