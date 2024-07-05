Но, как оказалось, кремлевская общественность допустила роковую ошибку. Жесткий секс с „русской“ Уэст имел, как следует из текста песни Vultures , „за Украину“. То есть, получается, это был акт русофобской мести со стороны коварного американца. И этот перевертыш смел еще есть российскую еду в компании Гоши в Bosco Cafe при ГУМе! Бдительность проявило движение „Сорок сороков“, называющее себя православным. Именно оно обнаружило преступную строчку в Vultures и обратилось в „компетентные органы“ с требованием запретить „ублюдку“ (так в тексте заявления) в будущем въезжать на территорию России. Требование не лишено смысла, если учесть, что приезд певца в Москву сопровождали слухи о возможном концерте здесь Уэста 6 сентября.

Разочарование наступило после того, как выяснилось, что в песне Vultures Йе сообщил всему миру: он имел половой акт с некоей „русской“. Ну, имел и имел, до недавнего времени это было бы даже почетно не только для безымянной „русской“, но и для всей страны. Ведь накануне минувшего уикенда „прикремленная“ светская хроника пребывала в экстазе от прибытия в РФ „самого“ Уэста на день рождения модельера Гоши (Георгия) Рубчинского. Мол, никакие санкции нам не страшны, если сам Канье пожаловал в Москву и отобедал с Гошей в таком-то ресторане. За это можно было пренебречь и „традиционными ценностями народов России“. Ведь, даже при не очень внимательном прочтении текстов песен рэпера, кокаин, крепкие напитки и проститутки, так сказать, лежат в основе его творчества и сценического образа.

Канье Уэст (он же Йе) сильно разочаровал российскую патриотическую общественность. Нет, не очередными антисемитскими высказываниями - это совершенно не беспокоит Кремль с 7 октября прошлого года. Тогда в Кремле, похоже, перестали по старой кагэбэшной традиции бояться всемогущих Ротшильдов со всепроникающим Моссад , и стали лучше „понимать“ террористов из ХАМАС . Поэтому теперь, с точки зрения статусных россия н, зацикленный на еврейской теме американский рэпер может говорить все, что пожелает.

Как Сигал и Монсон присягнули Путину

Лично мне кажется, что ради демонстрации россиянам и всему миру, что „санкции не работают“, власти проигнорируют протесты „Сорока сороков“ - разумеется при условии, что Уэст действительно захочет приехать. Комическая история с приездом Йе-Уэста достойна пера Марка Твена или Тома Шарпа. И она, на самом деле, характерна. Уже пару десятков лет российский режим пытается любой ценой заручиться поддержкой западных знаменитостей. Помните, как в незапамятные времена Крис де Бург участвовал в записи гимна России?

В последние десять лет Кремль удвоил эти усилия. А результаты вышли скромные. С одной стороны, есть российский гражданин и кавалер ордена Дружбы Стивен Сигал и самопровозглашенный анархист, экс-боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Первый снимает кино про ДНР и что-то там „спецпредставляет“ на общественных началах по линии МИД России. Второй отказался от американского гражданства и даже стал доверенным лицом Путина на так называемых „президентских выборах“. Первый вступил в „Справедливую Россию“, второй рвался в КПРФ (что странно для анархиста), но в конце концов стал муниципальным депутатом в благополучном подмосковном Красногорске. Оба давно вышли в тираж профессионально. Оба - герои мемов в соцсетях. Но это не делает их влиятельными, причем не только на Западе, но и в России. Достаточно погуглить фамилии Монсона и Сигала, чтобы это понять. Оба - тени из прошлого, клоуны, ищущие похвалы Путина.

„Предатель“ Депардье