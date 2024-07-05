ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Испания в овертайме вырвала победу у Германии и вышла в полуфинал

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. Больше всего моментов было у Испании, которая нанесла восемь ударов по воротам немецкой сборной.

На 51-й минуте Ольмо получил пас от Ямаля и в одно касание пробил низом в угол.

Во втором тайме немцы больше владели инициативой, создали несколько опасных моментов, но сравнять счет смогли только на 89-й минуте. Миттельштедт сделал подачу на дальнюю штангу, где Киммих выиграл дуэль у Кукурельи и скинул под удар Вирцу, который отправил мяч в ворота.

На 106-й минуте мяч после Джамала Мусиалы попал в руку Марку Кукуреле в штрафной испанцев. Судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти.

За минуту до окончания овертайма испанцы поставили победную точку. Ольмо сделал шикарную передачу, Рюдигер упустил Микелема, который головой переправил мяч в ворота.

Испания вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Франция — Португалия.

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