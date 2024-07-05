ФОТО | На погранпункте в Нарве снова длинная очередь(24)
5 июля у погранпункта в Нарве снова выстроилась длинная очередь. По словам местных жителей, они приходят занимать очередь с шести-семи утра, те, кто переносит товары через границу, так называемые „несуны“, стоят с трех ночи, остальные - как прибывают в Нарву на автобусах или поезде.
Нарвитянка Анна встала в очередь сегодня, 5 июля, в 7:15 утра у букв „Narva“. Репортер RusDelfi поговорил с ней в 10:30. По ее словам, за три с лишним часа очередь продвинулась максимум на половину. Анна рассказывает, что в очереди обсуждают, что на погранпункте работает только одно окно, биометрические ворота не работают, пограничники проводят „сильный“ досмотр. Анна показывает на вход в погранпункт и комментирует, что оттуда выходит пограничник и запускает примерно по 10 человек. Но это иногда происходит примерно раз в полчаса.
Как раз в этот момент сотрудник погранпункта вышел, чтобы пропустить людей. Интересно, что он развернул молодого парня с тележкой - „несуна“. Тот пошел обратно в сторону Петровской площади и начал кому-то звонить.
„Люди не ругаются в очереди, просто жалуются, что тяжело стоять, - продолжает Анна. - Детей очень много стоит, есть совсем маленькие дети, есть пожилые люди. Рядом со мной стоит женщина, лет 80 ей, у нее два рюкзака - спереди и сзади одеты. У меня с собой складной стул, я предложила ей сесть, но она стесняется это сделать. Сейчас познакомилась с некоторыми: кто-то с Канады, некоторые даже по-русски не говорят, только на английском“.
Анна замечает, что в социальных сетях ругают местных, что они занимают очередь или просто ходят туда-обратно и из-за этого толпа, но это не совсем так. „Вот я местная, стою, но я не вижу в радиусе примерно 50 человек от меня ни одного нарвского человека, - говорит Анна. - Автобусы подъезжают, люди встают в очередь, она медленно движется и вот - толпа“.
Анна объясняет, что, конечно, она бы если бы могла, не стояла в такой очереди, но причина в том, что у нее в Ивангороде живут родственники. „Я родилась в Ивангороде, всю жизнь у меня связь с ним, - комментирует она. - Сейчас я работаю, муж работает, у нас двое детей. Дочка на каникулах, сын еще совсем маленький, помощи у нас здесь нет, кроме моей мамы, которая живет в Ивангороде, поэтому я отвела к ней детей, иначе невозможно работать. Теперь иду навестить их, передать какие-то вещи, деньги“.
По словам молодого человека, который вышел из погранпункта с чемоданами, он довольно быстро прошел КПП в России и Эстонии, примерно два часа занял переход. Он думал, что будет все медленнее.
Как прокомментировал RusDelfi, руководитель смены Нарвского погранпункта Меэлис Пилле, работа идет в своем обычном режиме. „Мы проводим досмотр и пограничный контроль пересекающих границу людей, - сказал Пилле. - Биометрические ворота работали весь день. Очередь перед открытием пограничного пункта, точно также как и возникновение временных очередей в момент прибытия рейсовых автобусов - это обычное дело. Следует учитывать, что сегодня пятница, и желающих пересечь границу может быть немного больше, чем в будние дни“. Он добавил, что Департамент полиции и погранохраны рекомендует всем не совершать поездки в Россию.
Напоминаем, что бесплатного туалета на Петровской площади нет. Ближайший на площади - открыт в дневное время, стоимость - 50 центов (Петровская площадь, 3).
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