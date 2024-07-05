ФОТО | На погранпункте в Нарве снова длинная очередь

Нарвитянка Анна встала в очередь сегодня, 5 июля, в 7:15 утра у букв „Narva“. Репортер RusDelfi поговорил с ней в 10:30. По ее словам, за три с лишним часа очередь продвинулась максимум на половину. Анна рассказывает, что в очереди обсуждают, что на погранпункте работает только одно окно, биометрические ворота не работают, пограничники проводят „сильный“ досмотр. Анна показывает на вход в погранпункт и комментирует, что оттуда выходит пограничник и запускает примерно по 10 человек. Но это иногда происходит примерно раз в полчаса.

Как раз в этот момент сотрудник погранпункта вышел, чтобы пропустить людей. Интересно, что он развернул молодого парня с тележкой - „несуна“. Тот пошел обратно в сторону Петровской площади и начал кому-то звонить.

„Люди не ругаются в очереди, просто жалуются, что тяжело стоять, - продолжает Анна. - Детей очень много стоит, есть совсем маленькие дети, есть пожилые люди. Рядом со мной стоит женщина, лет 80 ей, у нее два рюкзака - спереди и сзади одеты. У меня с собой складной стул, я предложила ей сесть, но она стесняется это сделать. Сейчас познакомилась с некоторыми: кто-то с Канады, некоторые даже по-русски не говорят, только на английском“.

Анна замечает, что в социальных сетях ругают местных, что они занимают очередь или просто ходят туда-обратно и из-за этого толпа, но это не совсем так. „Вот я местная, стою, но я не вижу в радиусе примерно 50 человек от меня ни одного нарвского человека, - говорит Анна. - Автобусы подъезжают, люди встают в очередь, она медленно движется и вот - толпа“.