Кир Стармер: что из себя представляет новый премьер-министр Великобритании

Четыре года назад сэр Кир сменил на посту лидера лейбористов левого политика Джереми Корбина. С этого момента в его главную задачу входила необходимость вернуть партию на центристские позиции, сделав ее таким образом более избираемой.

Лейбористы находились в оппозиции 14 лет.

Карьера до прихода в политику

Кир Стармер стал депутатом в палате общин гораздо позднее, нежели большинство его коллег: ему было больше 50 лет, а за его плечами осталась блестящая карьера юриста.

Политика, однако, его интересовала всегда, и в юности он придерживался радикальных левых идей.

Стармер родился в 1962 году в Лондоне, а потом семья переехала в графство Сарри. Сэр Кир часто говорит о том, что у него – рабочие корни.

Он был одним из четырех детей в рабочей семье: его отец был слесарем-инструментальщиком на заводе, а мать – медсестрой.

Все члены семьи нового британского премьера были убежденными сторонниками Лейбористской партии. Собственно, его и назвали Киром в честь ее основателя и первого лидера, шотландского шахтера Кира Харди.

Жизнь семьи, однако, была неспокойной. Кир Стармер рассказывал, что его отец был холодным и отстраненным человеком. Его мать большую часть жизни страдала от аутоиммунного заболевания, так называемой, болезни Стилла. В конце концов она оказалась прикованной к инвалидному креслу и не могла даже говорить. Кроме того, ей ампутировали ногу.

Кир Стармер вступил в местное молодежное отделение Лейбористской партии в возрасте 16 лет. Некоторое время он редактировал радикальный левый журнал „Социалистические альтернативы“.

Кир Стармер стал первым человеком в своей семье, поступившим в университет. Он изучал право в Лидсе и в Оксфорде, а затем работал адвокатом, специализирующимся на правах человека.

В это время он работал над отменой смертной казни в странах Карибского бассейна и Африки.

В известном деле 1990-х годов он представлял интересы двух экоактивистов, против которых гигантская сеть ресторанов McDonalds подала в суд за клевету.