ВИДЕО | Ирина Эмбрих о детском фехтовании: у Эстонии прекрасное будущее и мы еще увидим много прекрасных спортсменов

Уникальность летнего лагеря Enerhack Camp в том, что он сочетает в себе как занятия и мастер-классы по энергетике, так и насыщенную и увлекательную программу. Ребята смогут принять участие в разнообразных играх, конкурсах и спортивных эстафетах, а также проверить и закрепить полученные знания по энергетике на практике и в игровой форме. Каждый год организаторы знакомят участников с каким-либо новым интересным видом спорта - если в прошлом году это был сквош, то в этом году занятия для детей проводит олимпийская чемпионка по фехтованию и выпускница TalTech по специальности „Химия“ Ирина Эмбрих.

„Мне очень нравится работать с детьми, и я очень рада, что меня пригласили на такое мероприятие. Обычно нет времени, когда школьный период. Сейчас у детей много свободного времени и есть возможность узнать, что есть такой вид спорта. Последнее время популярность фехтования растет. Видимо, родители больше про фехтования читают, смотрят и приводят к нам ребят. Это очень здорово“, — рассказала на мероприятии Ирина Эмбрих.

„Есть ребята более старшего возраста, которые уже на международных соревнованиях выступают, показывают достойный результат, выигрывают медали. Поэтому, думаю, у Эстонии прекрасное будущее и мы еще увидим много прекрасных спортсменов“, — добавила олимпийская чемпионка.

На летних Олимпийских играх 2020 в Токио Ирина Эмбрих завоевала золотую медаль в командной шпаге. На чемпионате Европы в 2024 году в Базеле, в возрасте 43 лет, она завоевала индивидуальную золотую медаль в шпаге. Последний раз Эмбрих выигрывала индивидуальную медаль на титульных соревнованиях в 2007 году, когда она стала бронзовой призеркой чемпионата Европы и чемпионата мира. До этого она никогда не выигрывала золотую медаль в индивидуальных соревнованиях. С 14 медалями Эмбрих является самой успешной олимпийской спортсменкой Эстонии.

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