Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск. Под удар попали НПЗ и жилой дом. Погиб ребенок, есть пострадавшие

Губернатор заявил, что российские силы ПВО сбили в городе несколько беспилотников. При падении обломков сбитых дронов, по словам Кондратьева, в городе повреждены гражданские объекты, в частности, трехэтажный многоквартирный дом и электроподстанция, обеспечивающая электричеством значительную часть города.

В телеграм-каналах появились фотографии поврежденного дома.

Также телеграм-каналы публикуют видеозаписи, на которых, как утверждается, показаны взрывы в районе жилого дома и на электроподстанции.

Первоначально Кондратьев сообщил, что пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Утром 5 июля глава края уточнил, что пострадавшая шестилетняя девочка умерла в больнице от полученных ранений.

Под удар беспилотников также попал Ростов-на-Дону, работали системы ПВО, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. „В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе“, — заявил глава региона. По предварительной информации властей, пострадавших нет.

Возникло три очага возгорания на левом берегу Дона, утверждает телеграм-канал Shot, связанный с Life. По его данным, целью удара могла стать ТЭЦ-2. По словам местных жителей, пишет Shot, атака стала одной из самых массированных за последнее время.

По неподтвержденной информации, которую публикует телеграм-канал Astra, в Ростове атакован местный филиал Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (ОАО „НЗНП филиал Ростовский“), расположенный на левом берегу Дона. Astra опубликовала видео, на котором виден один из возникших пожаров.

Об атаке ВСУ также сообщил глава Курской области Алексей Смирнов. По его словам, украинская ракета атаковала слободу Белая в Беловском районе, в результате чего повреждены здание музыкальной школы и магазины. Никто из жителей не пострадал.