Столтенберг надеется на членство Украины в НАТО до 2034 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что в ближайшие 10 лет Украина станет членом Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью агентству dpa, выдержки из которого опубликованы в пятницу, 5 июля.

Кроме того, в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи Киеву. Чем сильнее будет эта поддержка, тем быстрее может закончиться война, развязанная Россией против Украины, подчеркнул он. По словам Йенса Столтенберга, президент России Владимир Путин реализует в Украине стратегию затягивания времени, надеясь ослабить решимость Запада. „Путин считает, что сможет пересидеть наc. Мы должны убедить его в том, что он не сможет пересидеть нас, и тогда это создаст условия для окончания войны“, - заявил генсек НАТО.

Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

О том, что вопрос о приеме Украины в НАТО не будет рассматриваться на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, ранее заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). Вместе с тем он выразил уверенность в том, что „только членство в НАТО даст Украине долгосрочную перспективу мира“, так как любые договоренности с Россией, по мнению Хойсгена, не имеют реальной силы.

Ожидается, что лидеры стран Североатлантического альянса подпишут в Вашингтоне обязательство предоставить Киеву в 2025 году военную помощь на 40 млрд евро. Эта сумма соответствует объему ежегодной помощи Запада Украине с начала вооруженного вторжения России в страну в феврале 2022 года.

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