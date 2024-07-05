Выборы в Британии: лейбористы победили, Риши Сунак признал поражение, Кир Стармер будет премьер-министром

Подсчет голосов завершен еще не во всех избирательных округах, но лейбористы уже официально победили в 331 из них, что обеспечивает им простое большинство в 650-местной палате. Прогноз на основе экзитпола, опубликованный сразу по окончании голосования вечером в четверг, предсказывал, что в итоге у лейбористов будет 410 мест.

Уже известно, что Кир Стармер и министр финансов в теневом правительстве Рэйчел Ривз, которой прочат второй по значимости пост в будущем правительстве, уверенно победили в своих избирательных округах.

В краткой речи после объявления результатов Стармер, в частности, сказал: „Перемены начинаются прямо здесь, потому что это ваша демократия, ваше сообщество, ваше будущее. Вы проголосовали. Теперь пришло время нам выполнять обещания“.

Действующий премьер-министр Риши Сунак также сумел переизбраться в своем округе Ричмонд и Норталлертон. Вместе с тем, он признал, что консерваторы проиграли, и сообщил, что поздравил Стармера с победой.

„Сегодня передача власти из рук в руки пройдет в мирной и упорядоченной манере, с доброй волей со всех сторон. Это должно дать нам всем уверенность в стабильности и будущем нашей страны. Британский народ сегодня вынес отрезвляющий вердикт, многому нужно научиться… и я беру на себя ответственность за поражение“, — сказал Сунак.

Позже в пятницу Сунак, а затем Стармер отправятся в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III.

Что такое экзитпол и насколько ему можно доверять?

По прогнозу, основанному на данных экзитпола, проведенного Ipsos по заказу Би-би-си, ITV и Sky News, лейбористы получат абсолютное большинство в 650-местном парламенте — 410 мест, тогда как фракция тори сократится с 345 до 131 депутатов.