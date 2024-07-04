Израиль рассмотрит предложения ХАМАС. Группировка больше не требует полного прекращения огня на первом этапе

В распространенном в среду вечером совместном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и разведывательного управления „Моссад“ говорится, что посредники „передали израильской команде переговорщиков замечания ХАМАС по наброскам сделки об освобождении заложников“.

„Израиль рассматривает эти замечания и передаст свой ответ посредникам“, — говорится в заявлении.

В среду Израиль получил ответ ХАМАС на предложение, обнародованное в конце мая президентом США Джо Байденом, которое предусматривало освобождение около 120 заложников, удерживаемых в Газе, и прекращение огня в анклаве, пишет Русская служба BBC

На первых двух этапах план предусматривает постепенное освобождение израильских заложников, которых ХАМАС все еще удерживает в Газе, и отвод израильских войск, а также освобождение палестинских заключенных. Третий этап предполагает восстановление разрушенной войной территории и возвращение останков погибших заложников.

Близкий к посредникам палестинский чиновник сообщил Reuters, что ХАМАС проявил определенную гибкость в отношении некоторых пунктов, что позволит достичь рамочного соглашения, если Израиль его одобрит.

ХАМАС ранее заявлял, что любое соглашение должно положить конец войне и привести к полному выводу израильских войск из Газы. Израиль же готов согласиться лишь на временные перерывы в боевых действиях, а окончательной целью ставит полное уничтожение группировки.

В четверг высокопоставленный палестинский чиновник сообщил Би-би-си, что ХАМАС отказался от условия полного прекращения огня в обмен на новые условия, связанные с выводом израильских войск с южной границы Газы, известной как Филадельфийский коридор, и с контрольно-пропускного пункта „Рафах“ между Газой и Египтом.

По словам этого человека, атмосфера позитивная и скоро начнется новый раунд переговоров.

В самом секторе тем временем продолжаются бои, пишет Русская служба BBC