Говорил ли Эйнштейн, что технологии породят „поколение идиотов“?

Это выражение приписывают Эйнштейну на сайтах с подборками цитат, причём версии фразы несколько отличаются. Посетители сервисов вопросов и ответов тоже интересуются, действительно ли цитата принадлежит знаменитому физику, и предлагают обсудить, справедливо ли это утверждение. Встречается эта цитата также в соцсетях и блогах: её распространяют пользователи „ВКонтакте“, „Живого журнала“, X и других платформ.

Нам не удалось найти ни одного более-менее достоверного свидетельства того, что Эйнштейн говорил что-то подобное или даже близкое к этому. После своей смерти он завещал передать все свои работы в Иерусалимский университет, где их оцифровали и выложили в свободный доступ. Поиск по этому архиву не дал никаких результатов. Не удалось найти эту цитату и в авторитетном собрании высказываний Эйнштейна, изданном Принстонским университетом.

Учёный понимал опасность быстрого развития технологий, которое может отразиться на нашей жизни не только положительным образом. В этом плане, действительно, можно поверить, что он мог сказать что-либо подобное. Правда, касались его опасения в основном ядерной физики и атомного оружия, а вовсе не межличностного общения. К тому же Эйнштейн умер в 1955 году. Он застал не так уж много технологий, которые могли бы заменить общение, чтобы всерьёз об этом беспокоиться.

Вопросом правильной атрибуции этой цитаты уже интересовались наши коллеги-фактчекеры из Snopes, Quote Investigator и FactCheck.kz. Так же как и нам, никому из них не удалось найти ни одного доказательства того, что это выражение принадлежит Эйнштейну.

Журналист и создатель сайта Quote Investigator Гарсон О’Тул в своей книге „Они этого не говорили. Изречения знаменитостей: правда и вымысел“ предположил, что первоисточником фразы был фильм 1995 года „Пудра“. В нём между героями происходит такой диалог:

— Стало ужасающе очевидно, что наши технологии превзошли нашу человечность.

— Альберт Эйнштейн.

— Я смотрю на тебя и думаю, что когда-нибудь человечность всё же превзойдёт технологии.