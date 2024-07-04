ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (862-й день) | Путин заявил, что серьезно относится к намерению Трампа закончить войну
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное.
За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение;
В течение 3 июля российские войска нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением 16 ракет), 60 авиационных ударов, а также совершили более четырех тысяч обстрелов, 98 из них — из реактивных систем залпового огня и применили 1246 дронов-камикадзе;
На харьковском направлении армия РФ продолжала наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы;
На купянском направлении за сутки произошло восемь боестолкновений. ВСУ отражали атакив районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области;
На торецком направлении ВС РФ значительно активизировались, совершив 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области;
На покровском направлении ВСУ отражали 37 атак российских войск вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Уманское, Карловка Донецкой области;
За прошедшие сутки украинские войска поразили пункт управления, два склада боеприпасов, средство ПВО, артиллерийскую систему, 14 районов сосредоточения личного состава российской армии.
В ночь на 4 июля российские войска запустили по территории Украины 22 беспилотника типа „Шахед“, средства ПВО сбили 21 дрон. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Дроны сбили в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.
Глава Киевской областной администрации Сергей Попко рассказал, что Киев дроны атаковали „волнами и с разных направлений“. По его словам, благодаря работе ПВО ни один беспилотник не долетел до украинской столицы.
В Черниговской области беспилотник попал в объект инфраструктуры, почти шесть тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
Он добавил, что воздушная тревога в области продолжалась сегодня ночью более пяти часов.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что утром 4 июля в селе Московской Изобильненского округа упали два беспилотника. Минобороны РФ в своей сводке не упоминает Ставропольский край. В сообщении ведомства говорится, что за ночь силы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью, один — над Белгородской и один — над Тамбовской.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что президент РФ Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит мира, организуемый Украиной. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
По его мнению, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать „в ближайшее время“, поскольку считает, что российский президент „слишком напуган, чтобы приехать“.
По мнению Зеленского, для того чтобы война „закончилась справедливо для Украины и всего мира“, США и Китай должны „отбросить разногласия“ и вместе выступить как посредники. Зеленский отметил, что Китай должен сыграть „серьезную роль“ в урегулировании войны, поскольку Россия сильно зависит от китайского экспортного рынка.
Украина готова начать контрнаступление, когда Запад поможет укомплектовать 14 новых бригад ВСУ.Но пока эти бригады не укомплектованы, заявил Зеленский в интервью Bloomberg.
“У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором уже говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно“, - заявил Зеленский.
Брифинг Минобороны РФ. Главное.
Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Русская Лозовая, Нескучное и Циркуны Харьковской области;
ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской области, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой области. Отражены три контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны;
Подразделения „Южной“ группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике украинских подразделений в районах населенных пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр Донецкой области;
Российская армия улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Новгородское и Торецк Донецкой области;
ВС РФ уничтожили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также поразили два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных беспилотников;
Средства ПВО сбили 37 украинских дронов, управляемую авиационную бомбу Hammer, противорадиолокационную ракету HARM и 14 реактивных снарядов HIMARS.
Путин заявил, что „стамбульские договоренности“ могут лечь в основу нового мирного соглашения между Россией и Украиной.
„Эти договоренности парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину, эти договоренности — стамбульские договоренности — остаются на „столе“ и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров“, — заявил президент России на саммите ШОС в Астане.
Речь идет о мирном соглашении, к подписанию которого воюющие страны были близки в апреле 2022 года.
Путин заявил, что прекращение огня в Украине невозможно до начала мирных переговоров. По его словам, Москва не может объявлять о прекращении огня в надежде на позитивные шаги с другой стороны.
Также Путин считает, что завершение войны с Украиной через посредников невозможно, но само посредничество он приветствовал.
„Принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать полномочия посреднику такие, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Я просто считаю, что это маловероятно. Но посредничество, как например господин Эрдоган это делал в ходе нашего переговорного процесса в Стамбуле, само по себе посредничество мы приветствуем“, — сказал Путин.
Россия могла бы обратиться напрямую к Верховной раде Украины по вопросу завершения войны, но это не имеет смысла в условиях „узурпации власти“ нынешним руководством Украины, заявил президент РФ журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, (цитата по „Интерфаксу“).
Путин также рассказал, что не знаком с предложениями Дональда Трампа о возможности завершить войну в Украине, но относится к ним серьезно.
„То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно“, — сказал Путин журналистам.
Представитель группировки ВСУ „Харьков“ Юрий Повх заявил, что российская диверсионно-разведывательная группа попыталась зайти в небольшое село Сотницкий Казачок, которое находится в Харьковской области, около границы с Россией.“Около линии государственной границы враг пытается создать дополнительные точки напряжения, используя тактику действий ДРГ. Одна из таких групп предприняла попытку захода в населенный пункт Сотницкий Казачок, который находится непосредственно на линии государственной границы, — сказал Повх агентству „Укринформ“. — В текущий момент подразделения Сил обороны Украины продолжают мероприятия по выявлению и уничтожению остатков группы“.
По подозрению в мошенничестве арестован командир 83-й десантно-штурмовой бригады армии РФ полковник Артема Городилов. Российский суд арестовал его на два месяца, сообщают российские информационные агентства. По сведениям журналистов газеты New Your Times, Городилов был причастен к массовым убийствам мирных жителей в поселке Буча под Киевом весной 2022 года.
Как сообщает пресс-служба 235-го гарнизонного суда, Городилова подозревают в мошенничестве на сумму не менее 1 млн рублей (около 11,3 тыс. долларов), ему угрожает до 10 лет заключения. О том, с какими именно действиями Городилова связано обвинение, не сообщается.
Премьер Венгрии Виктор Орбан посетит Москву. Об этом со ссылкой на источники сообщили венгерский журналист Сабольч Паньи, а также венгерская редакция „Радио Свобода“.
По данным журналистов, поездка состоится уже 5 июля. Вместе с Орбаном в Москву приедет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Официально о визите ни Венгрия, ни Россия не сообщали. Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг возможность завтрашнего визита Орбана в РФ.
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