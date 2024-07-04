ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (862-й день) | Путин заявил, что серьезно относится к намерению Трампа закончить войну

Он добавил, что воздушная тревога в области продолжалась сегодня ночью более пяти часов.

В Черниговской области беспилотник попал в объект инфраструктуры, почти шесть тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

Глава Киевской областной администрации Сергей Попко рассказал, что Киев дроны атаковали „волнами и с разных направлений“. По его словам, благодаря работе ПВО ни один беспилотник не долетел до украинской столицы.

В ночь на 4 июля российские войска запустили по территории Украины 22 беспилотника типа „Шахед“, средства ПВО сбили 21 дрон. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

На торецком направлении ВС РФ значительно активизировались, совершив 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области;

На купянском направлении за сутки произошло восемь боестолкновений. ВСУ отражали атакив районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области;

На харьковском направлении армия РФ продолжала наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы;

В течение 3 июля российские войска нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением 16 ракет), 60 авиационных ударов, а также совершили более четырех тысяч обстрелов, 98 из них — из реактивных систем залпового огня и применили 1246 дронов-камикадзе;

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что утром 4 июля в селе Московской Изобильненского округа упали два беспилотника. Минобороны РФ в своей сводке не упоминает Ставропольский край. В сообщении ведомства говорится, что за ночь силы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью, один — над Белгородской и один — над Тамбовской.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что президент РФ Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит мира, организуемый Украиной. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По его мнению, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать „в ближайшее время“, поскольку считает, что российский президент „слишком напуган, чтобы приехать“.

По мнению Зеленского, для того чтобы война „закончилась справедливо для Украины и всего мира“, США и Китай должны „отбросить разногласия“ и вместе выступить как посредники. Зеленский отметил, что Китай должен сыграть „серьезную роль“ в урегулировании войны, поскольку Россия сильно зависит от китайского экспортного рынка.

Украина готова начать контрнаступление, когда Запад поможет укомплектовать 14 новых бригад ВСУ.Но пока эти бригады не укомплектованы, заявил Зеленский в интервью Bloomberg.

“У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором уже говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно“, - заявил Зеленский.

Брифинг Минобороны РФ. Главное.

Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Русская Лозовая, Нескучное и Циркуны Харьковской области;