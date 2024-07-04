Путин: прекращения огня не будет до начала переговоров с Украиной

По словам президента РФ, Россия не может согласиться на прекращение огня, поскольку не уверена в ответных действиях Украины. „Нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня, чтобы довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию“, — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что для достижения перемирия Украина должна предпринять „такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для России“.

Путин также заявил, что в 2022 году „был такой эпизод“, когда российские войска, находившиеся под Киевом, прекратили боевые действия „по просьбе со стороны западных партнеров“, однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.

По словам Путина, на Западе это объяснили тем, что в Киеве „не могут контролировать все свои вооруженные формирования, потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям“. Также он напомнил про отвод войск из-под Киева, после чего Россия „опять столкнулась с обманом“.

„И так было неоднократно. Поэтому просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем“, — резюмировал Путин.

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