ФОТО | К аварии на малооживленной трассе привела банальная невнимательность

ДТП произошло в 16.46 на 3-м километре шоссе Вильянди–Рынгу (волость Вильянди), где столкнулись Volkswagen Golf и Subaru Forester.

По предварительным данным, Volkswagen совершал разворот и не заметил Subaru, в результате чего произошло столкновение. Люди отделались испугом.

Оба водителя были трезвыми. Движение на участке, где произошло ДТП, в течение часа было нарушено.

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