Эстонский Экспресс
25.07.2024, 14:45

Пенальти, медали и мировые рекорды: как эстонские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Париже 100 лет назад

 

  • Разве на открытии игр в Париже флаг Эстонии нес не Юри Лоссман, как мы думали до сих пор? Кто же тогда?

  • Что случилось с пенальти эстонской футбольной команды?

  • Из-за чьей ошибки десятиборец Александр Клумберг остался без серебряной медали?

ЭСТОНСКАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ СБОРНАЯ 100 ЛЕТ НАЗАД: легкоатлеты и борцы из Эстонии накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Слева направо: Юри Лоссман, Освальд Кяпп, Александр Клумберг, Антон Коолманн, Альберт Кузнец, Роберт Окса, Рейнхольд Кескюлль, Эуген Нойманн, Эдуард Пютсеп, Густав Калькун (с флагом), Роман Стейнберг, Харальд Таммер (с табличкой), Вальтер Эвер, Александер Антсон, Альфред Пракс, Рудольф Лоо, Вольдемар Вяли, Эльмар Рейман, Йоханнес Виллемсон, представитель команды Яан Юнкур и Эльмар Ряхн.
ЭСТОНСКАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ СБОРНАЯ 100 ЛЕТ НАЗАД: легкоатлеты и борцы из Эстонии накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Слева направо: Юри Лоссман, Освальд Кяпп, Александр Клумберг, Антон Коолманн, Альберт Кузнец, Роберт Окса, Рейнхольд Кескюлль, Эуген Нойманн, Эдуард Пютсеп, Густав Калькун (с флагом), Роман Стейнберг, Харальд Таммер (с табличкой), Вальтер Эвер, Александер Антсон, Альфред Пракс, Рудольф Лоо, Вольдемар Вяли, Эльмар Рейман, Йоханнес Виллемсон, представитель команды Яан Юнкур и Эльмар Ряхн.
ФОТО: личный архив

26 июля в Париже стартуют XXXIII Олимпийских игры, а 5 июля, исполнилось 100 лет со дня открытия первых Игр в столице Франции. Эстонию на них тогда представляли 44 спортсмена. И награда была достойной - шесть олимпийских медалей, одна из которых золотая. Однако три медали, добытые в соревнованиях по тяжелой атлетике, посчитали плохим результатом. Об участии Эстонии в Олимпиаде 1924 года рассказывает Maaleht.

Эстония дебютировала на Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году, но туда она отправилась без особой подготовки, можно сказать, с фронтов Освободительной войны. Зато Олимпийские игры 1924 года в Париже уже не стали для нас неожиданностью. Подготовка к Играм в нескольких видах спорта началась осенью 1923 года. Важную роль сыграло и учреждение 8 декабря 1923 года Эстонского олимпийского комитета, поездка в Париж состоялась уже под его эгидой.

В то время Эстония в первую очередь могла гордиться спортивными успехами своих спортсменов мирового уровня в тяжелой и легкой атлетике, блистали на международной арене и эстонские борцы. В дополнение к представителям этих трех основных видов спорта, в которых эстонцы надеялись побороться за высокие места, на Олимпиаду поехали и футболисты.

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