Пенальти, медали и мировые рекорды: как эстонские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Париже 100 лет назад

Эстония дебютировала на Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году, но туда она отправилась без особой подготовки, можно сказать, с фронтов Освободительной войны. Зато Олимпийские игры 1924 года в Париже уже не стали для нас неожиданностью. Подготовка к Играм в нескольких видах спорта началась осенью 1923 года. Важную роль сыграло и учреждение 8 декабря 1923 года Эстонского олимпийского комитета, поездка в Париж состоялась уже под его эгидой.