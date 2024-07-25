Пенальти, медали и мировые рекорды: как эстонские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Париже 100 лет назад
Разве на открытии игр в Париже флаг Эстонии нес не Юри Лоссман, как мы думали до сих пор? Кто же тогда?
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26 июля в Париже стартуют XXXIII Олимпийских игры, а 5 июля, исполнилось 100 лет со дня открытия первых Игр в столице Франции. Эстонию на них тогда представляли 44 спортсмена. И награда была достойной - шесть олимпийских медалей, одна из которых золотая. Однако три медали, добытые в соревнованиях по тяжелой атлетике, посчитали плохим результатом. Об участии Эстонии в Олимпиаде 1924 года рассказывает Maaleht.
Эстония дебютировала на Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году, но туда она отправилась без особой подготовки, можно сказать, с фронтов Освободительной войны. Зато Олимпийские игры 1924 года в Париже уже не стали для нас неожиданностью. Подготовка к Играм в нескольких видах спорта началась осенью 1923 года. Важную роль сыграло и учреждение 8 декабря 1923 года Эстонского олимпийского комитета, поездка в Париж состоялась уже под его эгидой.