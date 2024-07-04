Байден обещает бороться до конца. В списке возможных замен первая - Камала Харрис

Байден провел обед за закрытыми дверями с Камалой Харрис в Белом доме, после чего они оба провели совещание с представителями штаба, в ходе которого Байден дал понять, что не собирается сходить с дистанции, а Харрис подтвердила свою поддержку.

„Я — номинант от Демократической партии. Никто меня не сдвинет с места. Я не ухожу“, — сказал Байден.

„Я участвую в этой гонке до конца, и мы победим, потому что, когда демократы объединяются, мы всегда побеждаем. Так же, как мы победили Дональда Трампа в 2020 году, мы победим его снова в 2024 году“, — сказал он.

Несколько часов спустя предвыборный штаб Байдена-Харрис разослал демократам электронное письмо. „Позвольте мне сказать это так ясно и просто, как я могу: Я баллотируюсь, — написал Байден. — Я буду участвовать в этой гонке до конца“.

Эту же мысль Байден озвучил на экстренной встрече с губернаторами-демократами, которые, по словам присутствовавших на встрече, пообещали ему неизменную поддержку.

Харрис и ее команда старательно поддерживают президента. Такая позиция позволяет ей избежать обвинений в нелояльности, пока Байден переживает тяжелейший кризис своей предвыборной кампании, отмечает Bloomberg.

После провальных для Байдена дебатов с Дональдом Трампом в минувший четверг Харрис вела себя как верный солдат, защищая Байдена в телеинтервью и выступлениях перед донорами и сотрудниками штаба. На вопрос, готова ли она возглавить страну в случае необходимости, Харрис ответила: „Я горжусь тем, что я напарница Джо Байдена“.

Байден стоит на своем

Дебаты с Трампом, в ходе которых 81-летний президент Байден выглядел откровенно слабо и растерянно, привели демократический лагерь в полное замешательство, по мнению некоторых аналитиков, близкое к панике. В либеральной прессе зазвучали предложения Байдену снять кандидатуру, а теперь об этом заговорили и законодатели-демократы.