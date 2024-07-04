МНЕНИЕ | Виктор Орбан - слуга двух господ

Венгерский премьер Виктор Орбан впервые с начала полномасштабной войны в Украине приехал 2 июля в Киев и сразу предложил украинцам в одностороннем порядке прекратить огонь - для того, чтобы начать переговоры о мире с Россией, страной-агрессором. Разумеется, он получил отказ. При этом Москва не скрывает, что внимательно следит за его активностью. Чем же эта активность объясняется - только ли тем, что Венгрия за день до визита Орбана стала страной-председательницей Евросоюза?

Виктор Орбан не первый раз в Киеве

Глава правительства Венгрии последний раз приезжал в Украину в далеком 2015 году, когда он встречался с Петром Порошенко, а до этого - в 2012 году, для встречи с Виктором Януковичем. Этот украинский президент, судя по политике самого Орбана, ему был гораздо ближе и понятнее, чем Владимир Зеленский, с которым пришлось вести переговоры в этот раз. Как и сам Орбан, Янукович был ориентирован на сотрудничество с Россией, как и венгерского премьера его обвиняли в том, что он стремится превратить свою страну в мафиозное государство. У Януковича не получилось, и он теперь живет на даче в Ростовской области, в России, под охраной путинских спецслужб.

В отличие от него Виктор Орбан остается у власти в Венгрии. А теперь его страна заняла на полгода пост главы Совета ЕС, а сам премьер, похоже, старается занять место сразу на двух стульях: друга Владимира Путина и альтернативного лидера Европейского Союза. Но даже несмотря на всю альтернативность венгерской внешней и внутренней политики по отношению к общим ценностям и курсу ЕС два этих амплуа слишком отличаются. И попытка Орбана их совместить напоминает о таком психиатрическом диагнозе как раздвоение личности.

Кремлевские дивиденды для Венгрии