ФОТО | А вы держали в руках олимпийскую медаль или фотографировались со звездой спорта? Ирина Эмбрих провела занятия для детей

Уникальность летнего лагеря Enerhack Camp в том, что он сочетает в себе как занятия и мастер-классы по энергетике, так и насыщенную и увлекательную программу. Ребята смогут принять участие в разнообразных играх, конкурсах и спортивных эстафетах, а также проверить и закрепить полученные знания по энергетике на практике и в игровой форме. Каждый год организаторы знакомят участников с каким-либо новым интересным видом спорта - если в прошлом году это был сквош, то в этом году занятия для детей проводит олимпийская чемпионка по фехтованию и выпускница TalTech по специальности „Химия“ Ирина Эмбрих.

„Enerhack проводит летний лагерь по энергетике уже четвертый год подряд, и за это время более 3000 детей приняли в нем участие. Мы хотим показать детям, что энергетика и инженерия безумно интересны и именно эти области могут стать профессиями будущего для нового поколения!“ - сказал руководитель Enerhack и организатор лагеря Игорь Крупенский.

Ирина Эмбрих рассказала об истории фехтования, о правилах этого вида спорта, а также продемонстрировала всю экипировку фехтовальщика. Дети задавали олимпийской чемпионке различные вопросы, связанные с фехтованием. Ирина Эмбрих также принесла с собой олимпийское золото и недавно завоеванную золотую медаль чемпионата Европы, которые все дети смогли подержать в руках и сфотографироваться с ними и с олимпийской чемпионкой. В конце мероприятия Эмбрих провела для детей мастер-класс, на котором желающие смогли самостоятельно пофехтовать, надев всю специальную экипировку.

Лагерь финансируется за счет собственных средств проекта Enerhack, а также партнеров - Британского Совета в Эстонии, посольства США и Швеции, а также крупнейших энергетических компаний Эстонии.

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