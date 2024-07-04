„Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график и Такера Карлсона там нет“, — написал в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Карлсон ранее написал в соцсети X (бывший твиттер): „Похоже, у нас есть интервью Зеленского. Мы пытались договориться [о разговоре] в течение двух лет, особенно интенсивно — после интервью Путина в феврале“.

Карлсон добавил, что цель интервью — „донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире“.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон в феврале 2024 года взял интервью у Владимира Путина. Двухчасовое видео было опубликовано в ночь на 9 февраля. Российская пропаганда преподносила интервью как одно из главных мировых событий. На Западе высказывали мнение, что Карлсон предоставил Путину возможность для манипуляций. Позднее Карлсон выпустил интервью Павла Дурова и Александра Дугина, а 3 июля он опубликовал интервью миллиардера Андрея Мельниченко.

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