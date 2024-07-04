Правда ли, что в Бразилии есть город, где живут только женщины?
В интернете распространены публикации об уникальном бразильском городе, всё население которого составляют женщины. Мы решили проверить, соответствует ли это действительности.
О поселении под названием Нойва-ду-Кордейру, где якобы живут 600 женщин и ни одного мужчины, на протяжении уже десяти лет сообщают СМИ, информационные и развлекательные порталы, ресурсы о путешествиях, пользователи блог-платформ (LiveJournal, „Дзен“) и соцсетей (Facebook*, „ВКонтакте“). Некоторые авторы утверждают, что въезд в город мужчинам запрещён, другие — что местные жительницы, наоборот, активно ищут мужчин, с которыми можно вступить в брак.
Населённый пункт под названием Нойва-ду-Кордейру (что переводится с португальского как „невесты агнца“) в Бразилии действительно существует. Впервые он попал в поле зрения СМИ в 2014 году. Тогда британские издания (например, The Mirror, Metro и The Telegraph) опубликовали новость: жительницы этого города, большинству из которых от 20 до 35 лет, отчаянно нуждаются в мужьях, поскольку местного мужского населения не хватает. В статьях уточнялось, что некоторые из них всё-таки замужем и имеют семьи, но супругам разрешается приезжать лишь на выходные.
После выхода этих заметок журналисты BBC решили разобраться, действительно ли ситуация такова, как её описали таблоиды. Они связались с несколькими жительницами Нойва-ду-Кордейру, и те заявили, что никакой кампании по поиску мужей не проводят. По их словам, в поселении на тот момент проживало не 600 человек, как сообщалось в статьях, а 350. Среди них были и мужчины, а женщины в возрасте 20–35 лет не составляли большинство. Проведение кампании по привлечению в общину мужчин опровергали и фактчекеры из Бразилии и других стран.
В 2023 году журнал National Geographic опубликовал большой репортаж из Нойва-ду-Кордейру. Местные жители рассказали журналистам об истории поселения. Оно возникло в конце XIX века, когда на это место приехала девушка по имени Мария Сеньоринья Де Лима — она вместе со своим возлюбленным сбежала от мужа, за которого её выдали против её воли. В наказание Де Лиму и её потомков отлучили от церкви. Позже к паре в изгнании присоединились и другие преданные анафеме или несогласные с общественными устоями бразильцы. Так сформировалось поселение, свободное от предрассудков и догм. Однако в 1940-х годах туда попал протестантский священник Анисио Перейра, который женился на одной из местных жительниц и основал свою церковь. С ростом его влияния порядки в Нойва-ду-Кордейру серьёзно ужесточились: до самой смерти священника в 1995 году женщины в поселении не имели права голоса и во всём подчинялись мужчинам. Впрочем, теперь оно, судя по всему, в вопросах равноправия мало отличается от других деревень и небольших городков в современной Бразилии.
Страница поселения в Facebook довольно активно обновляется, почти каждый день появляются новые фото — на некоторых из них есть мужчины. Впрочем, женщины на снимках действительно преобладают. Как объясняла агентству AFP местная жительница, бо́льшая часть мужского населения деревни работает в расположенном в двух часах езды городе Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс, и возвращается домой лишь на выходные. Существование запрета на их приезд в Нойва-ду-Кордейру в другие дни подтвердить не удалось.
Таким образом, поселение Нойва-ду-Кордейру в Бразилии действительно существует, но его жители — не исключительно женщины. Въезд в город мужчинам не запрещён, однако многие из них действительно проводят бо́льшую часть недели на заработках в ближайшем крупном городе и возвращаются лишь на выходные. Сообщения о том, что жительницы Нойва-ду-Кордейру настолько отчаялись найти супруга, что призывают холостяков со всего мира приезжать в их населённый пункт, тоже не подтвердились.
Итог: Большей частью неправда