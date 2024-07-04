Правда ли, что в Бразилии есть город, где живут только женщины?

О поселении под названием Нойва-ду-Кордейру, где якобы живут 600 женщин и ни одного мужчины, на протяжении уже десяти лет сообщают СМИ, информационные и развлекательные порталы, ресурсы о путешествиях, пользователи блог-платформ (LiveJournal, „Дзен“) и соцсетей (Facebook*, „ВКонтакте“). Некоторые авторы утверждают, что въезд в город мужчинам запрещён, другие — что местные жительницы, наоборот, активно ищут мужчин, с которыми можно вступить в брак.

Населённый пункт под названием Нойва-ду-Кордейру (что переводится с португальского как „невесты агнца“) в Бразилии действительно существует. Впервые он попал в поле зрения СМИ в 2014 году. Тогда британские издания (например, The Mirror, Metro и The Telegraph) опубликовали новость: жительницы этого города, большинству из которых от 20 до 35 лет, отчаянно нуждаются в мужьях, поскольку местного мужского населения не хватает. В статьях уточнялось, что некоторые из них всё-таки замужем и имеют семьи, но супругам разрешается приезжать лишь на выходные.

После выхода этих заметок журналисты BBC решили разобраться, действительно ли ситуация такова, как её описали таблоиды. Они связались с несколькими жительницами Нойва-ду-Кордейру, и те заявили, что никакой кампании по поиску мужей не проводят. По их словам, в поселении на тот момент проживало не 600 человек, как сообщалось в статьях, а 350. Среди них были и мужчины, а женщины в возрасте 20–35 лет не составляли большинство. Проведение кампании по привлечению в общину мужчин опровергали и фактчекеры из Бразилии и других стран.