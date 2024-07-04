МНЕНИЕ | Кристина Каллас: выведение экономики Эстонии на новый уровень должно стать целью нового правительства

Eesti 200 считает, что основной задачей нового правительства, которое будет сформировано, должна стать поддержка вывода экономики из кризиса и ее переход на новый уровень. Эстония входит в число богатых стран, и, приняв правильные решения при выходе из нынешнего экономического кризиса, у нас есть возможность присоединиться к клубу богатых стран в следующем десятилетии экономического роста.