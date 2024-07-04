Мнение
04.07.2024, 15:50

МНЕНИЕ | Кристина Каллас: выведение экономики Эстонии на новый уровень должно стать целью нового правительства

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Представители партии Eesti 200.
Представители партии Eesti 200.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Конкурентоспособность обеспечивается образованной и квалифицированной рабочей силой, исследованиями, разработками и инновациями. Отсутствие ненужного регулирования, экспорт, зеленая и разнообразная экономическая среда также играют в этом роль.

Eesti 200 считает, что основной задачей нового правительства, которое будет сформировано, должна стать поддержка вывода экономики из кризиса и ее переход на новый уровень. Эстония входит в число богатых стран, и, приняв правильные решения при выходе из нынешнего экономического кризиса, у нас есть возможность присоединиться к клубу богатых стран в следующем десятилетии экономического роста.

Для этого ВВП Эстонии должен удвоиться в течение следующего десятилетия. Это амбициозный, но реалистичный план, который должен стать основным направлением деятельности правительства.

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