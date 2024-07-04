Суперкомпьютер выбрал нового победителя Евро-2024

Статистический портал The Analyst опубликовал обновленные прогнозы относительно нынешнего победителя чемпионата Европы. По версии Opta Analyst, больше всего шансов победить имеет сборная Испании – около 19,2%. Об этом сообщает „Спорт 24“.

Ранее суперкомпьютер был уверен, что именно сборная Англии имеет самые высокие шансы выиграть Евро-2024. Однако сейчас вероятные шансы на победу „трех львов“ составляют около 17%. Меньше всего шансов победить на чемпионате Европы, по версии суперкомпьютера, имеет сборная Турции – лишь 2,8%.

Напомним, что матчи 1/4 финала начнутся 5 июля с поединка двух фаворитов на победу: сборной Испании и Германии, которая является хозяином этого турнира. На победу немцев на чемпионате Европы Opta Analyst дает около 18,1%.

В топ-5 сборных, которые имеют больше всего шансов на выигрыш, входят также Франция (16,3%) и Нидерланды (11,8%). На победу сборной Португалии суперкомпьютер дал 8,6%.

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