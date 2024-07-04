Суперкомпьютер выбрал нового победителя Евро-2024
Суперкомпьютер Opta Analyst обновил прогнозы относительно победителя чемпионата Европы.
Статистический портал The Analyst опубликовал обновленные прогнозы относительно нынешнего победителя чемпионата Европы. По версии Opta Analyst, больше всего шансов победить имеет сборная Испании – около 19,2%. Об этом сообщает „Спорт 24“.
Ранее суперкомпьютер был уверен, что именно сборная Англии имеет самые высокие шансы выиграть Евро-2024. Однако сейчас вероятные шансы на победу „трех львов“ составляют около 17%. Меньше всего шансов победить на чемпионате Европы, по версии суперкомпьютера, имеет сборная Турции – лишь 2,8%.
Напомним, что матчи 1/4 финала начнутся 5 июля с поединка двух фаворитов на победу: сборной Испании и Германии, которая является хозяином этого турнира. На победу немцев на чемпионате Европы Opta Analyst дает около 18,1%.
В топ-5 сборных, которые имеют больше всего шансов на выигрыш, входят также Франция (16,3%) и Нидерланды (11,8%). На победу сборной Португалии суперкомпьютер дал 8,6%.
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