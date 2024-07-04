Зеленский не исключил, что Путина пригласят на следующий саммит мира

При этом, сказал Зеленский, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать „в ближайшее время“, поскольку считает, что российский президент „слишком напуган, чтобы приехать“.

По мнению Зеленского, для того чтобы война „закончилась справедливо для Украины и всего мира“, США и Китай должны „отбросить разногласия“ и вместе выступить как посредники.

Зеленский отметил, что Китай должен сыграть „серьезную роль“ в урегулировании войны, поскольку Россия сильно зависит от китайского экспортного рынка. Президент Украины согласился с мнением президента Финляндии Александра Стубба, который заявил в интервью Bloomberg 2 июля, что „Россия сейчас так зависит от Китая“, что „один телефонный звонок от председателя КНР Си Цзиньпина разрешил бы кризис“ в Украине.

В Швейцарии 15-16 июня по инициативе Украины прошел саммит мира, на котором обсуждали „формулу мира“ — пункты, которые, по мнению Киева, необходимо выполнить, чтобы завершить войну. В саммите участвовали представители более 90 стран, при этом Россию на него не пригласили (из-за чего от участия, в частности, отказался Китай). После встречи Зеленский объявил, что через несколько месяцев пройдет новый саммит мира. В Кремле, комментируя итоги встречи в Швейцарии, заявили, что результат мирного саммита „стремится к нулю“.

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