МНЕНИЕ | Социолог: Россия начала специальную дезинформационную операцию

Дезинформацию закидывают в офис президента и СМИ. В ход пошел текст „российских мирных предложений“ (его озвучил Дмитрий Гордон в интервью Голованову). Это очевидная липа. Россия по ним якобы согласна на особый статус и совместное с Украиной управление Крымом. Для Путина захват Крыма - главное достижение в карьере, это его идея фикс, он даже обсуждать статус Крыма никогда не согласится. Не согласится он и на другие компромиссные предложения. Уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельного народа - сверхценная параноидальная идея Путина, о которой он много раз проговаривался и от которой не в состоянии отказаться.

Некоторые известные эксперты и журналисты заговорили о возможности компромисса с Путиным ценой потери Украиной ее оккупированных территорий

Однако некоторые известные эксперты и журналисты в последнее время заговорили о возможности компромисса с Путиным ценой потери Украиной ее оккупированных территорий и даже пытаются готовить к этому общество. Есть ощущение, что и во власти кто-то важный клюнул на российскую наживку.

Вот такой диалог произошел, например, между, как пишут, близким к офису президента политологом Владимир Фесенко и журналистской Натальей Мосийчук.

Мосийчук: „Людям нужно объяснить: не проиграет войну тот, у кого остается столица, большинство территорий, выход к морю“.

Фесенко: „Наш главный интерес – не просто вернуть территории, мы должны сохранить государство, нацию. А территории можно вернуть и позже“.

Необходимость гнилого компромисса оправдывается, в частности, распространением паники по поводу возможного прихода Трампа к власти. А параллельно в Киев неожиданно едет Орбан и тоже заманивает Зеленского миражом соглашения с Путиным. Однако проблема даже не в том, хорош или плох компромисс, а в том, что с Путиным он просто невозможен.