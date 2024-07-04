Из-за путаницы с российскими игроками матч „Калева“ в еврокубке оказался под вопросом. Линдпере: был шанс, что мы вообще не сыграем

У людей, работающих с „Калевом“, который, благодаря бронзовым медалям прошлогоднего чемпионата, впервые сыграет в еврокубке, за последние десять дней появилось много седых волос. Раньше в еврокубках возникали вопросы относительно игроков с российскими паспортами, чье путешествие по Европе затруднено. Например, в прошлом году ереванский „Пюник“, игравший с нарвским „Трансом“, оставил дома пару россиян. Однако костяк команды „Урарту“ составляют именно граждане нашего восточного соседа, приезд которых в Эстонию проблематичен, что создало возможность своеобразного прецедента.

„Десять дней сумасшедшей работы, сумасшедших головных болей, а еще мы потеряли деньги. Первым решением УЕФА с официальными подписями было то, что мы не можем проводить домашнюю игру в Таллинне, а должны играть в Венгрии или Турции. Мы уже рассматривали возможности аренды стадионов там, но в этих странах это нереально дорого. УЕФА также не покрыл бы эти расходы“, — пояснил президент „Калева“ Йоэль Линдпере. „Наконец-то футбольные союзы, клубы, министерства пообщались друг с другом“.