Войска РФ нанесли удар дронами по Украине. В Черниговской области 6000 человек остались без электричества

Городская военная администрация Киевской области объявила, что беспилотники пытались атаковать столицу Украины „волнами и с разных направлений“. Все дроны силам ПВО удалось сбить на подлете к Киеву, подчеркивается в сообщении, пострадавших и разрушений в столице Украины нет.

Власти Черниговской области, в свою очередь, заявили, что один из российских „шахедов“ поразил инфраструктурный объект. „На данный момент без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением [электроснабжения]“, — написал в своем телеграм канала глава региона Вячеслав Чаус. Он добавил, что воздушная тревога в области продолжалась более пяти часов.

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