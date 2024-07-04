В Британии меняется власть впервые за 14 лет. Чем обернутся выборы для Украины и Европы?

На смену Джонсону пришла Лиз Трасс. Она отметилась самым коротким премьерством в современной истории, чуть не уничтожила пенсионную систему страны лихим набегом на казну и была вынуждена удалиться в историю 49 дней спустя — еще до того, как два скорых пера успели сдать в печать ее биографию под заголовком „Откуда ни возьмись“.

При нем большинство британцев укрепилось во мнении, что консерваторы во власти считают себя неприкосновенными: одни правила для них, другие — для всех остальных.

Джонсон выпивал с подчиненными в ковидный локдаун и был пойман на лжи в парламенте, который он пытался незаконно распустить себе в угоду.

Дэвид Кэмерон ненарочно вывел Британию из Евросоюза и тут же подал в отставку. Тереза Мэй не смогла договориться с ЕС об условиях брексита, а потом объявила выборы и чуть не проиграла их. Борис Джонсон сменил ее волею партии и следующие выборы в декабре 2019-го, наоборот, выиграл, причем с солидным отрывом. Он договорился с ЕС о разводе — как позже выяснилось, крайне невыгодном для Британии.

Никаких сомнений в том, что победят лейбористы, нет. Вопрос лишь в том, насколько сокрушительным будет поражение консерваторов. И главное — удастся ли им сохранить лицо и остаться на втором месте в официальном статусе „королевской оппозиции“, или впервые в истории его займет третья сила — либерал-демократы.

Лейбористам же прочат большинство, невиданное со времен триумфа Тони Блэра в 1997 году — свыше 400 депутатов. Рейтинг одобрения их лидера Кира Стармера — 44%, тогда как Риши Сунак не дотягивает до 23%.

Ни один соцопрос не обещает консерваторам больше 100 из 650 мест в Палате общин — первоисточнике власти в стране. Сейчас у них 345 мест.

Как консерваторы обрекли себя на поражение, и чем смена власти в ядерной державе может обернуться для самой Британии, переживающей кризис за кризисом, для Евросоюза, с которым она попрощалась несколько лет назад, и для Украины, которой она обещала ежегодно 3 млрд фунтов военной помощи на отражение российской агрессии?

Одно из спорных достижений тори — брексит. Выход из ЕС обрушил торговлю с крупнейшим и ближайшим рынком, сократил ассортимент и доступность товаров и повысил цены внутри страны, а заодно и усложнил жизнь британцам, которые торговали, работали, отдыхали или гастролировали в Евросоюзе.

Цены на жилье растут, а доступность жилья падает. Общественный транспорт возит с перебоями, долго и дорого. Цены на свет и газ — самые высокие в Европе. Здравоохранение по-прежнему бесплатно, но койку в больнице можно прождать в скорой несколько часов, а плановую операцию — несколько месяцев, а то и лет.

Если бы темпы роста были такими же, как в Германии и США, то средний британский работник получал бы сейчас на 3600 фунтов в год больше , подсчитал исследовательский центр Resolution Foundation.

Тори пришли к власти после финансового кризиса 2008-2009 годов. С тех пор зарплаты росли всего на 0,5% в год, что невыносимо мало по историческим меркам. И Британия отставала от других крупных западных стран.

Сейчас тоже есть, на что пенять: и ковид, и война России против Украины. Но есть и невынужденные провалы в политике, которые избиратели припомнят консерваторам в день выборов.

Последний пятилетний срок консерваторов у власти, скорее всего, окажется первым с 1950-х годов, когда доходы населения сократились, а не выросли. В 1950-х страна лежала в руинах после Второй мировой войны.

Люди беднеют, качество госуслуг снижается, жилья не хватает, здравоохранение трещит по швам, цены растут, а зарплаты — не очень.

Бывший банкир и зять индийского миллиардера предпочитал передвигаться на вертолете, а на одном из выходов в народ выяснилось, что он не знает, как заправить машину бензином. Сунак так и не смог убедить британцев, что сделает бедных богаче и решит проблемы страны.

На смену Трасс выбрали Риши Сунака. Опять же, не всенародным голосованием, а волей членов партии тори.

Выход из ЕС обострил проблему иммиграции. Она достигла невиданных рекордов — и не только потому, что граница для нерегулярных мигрантов переместилась с рубежей ЕС к берегам Ла-Манша.

Гораздо более существенный вклад внесла новая миграционная политика тори. Консерваторы пустили в страну сотни тысяч трудовых мигрантов для компенсации потери европейских рабочих рук после брексита. И еще сотни тысяч гонконгцев и украинцев из гуманитарных соображений.

Изменится ли отношение к Украине и Путину?

Смена власти не обещает смены внешней политики. Лейбористы поддерживали консерваторов в украинском вопросе с самого начала войны, и их лидер Кир Стармер неоднократно говорил, что ничего не изменится.

Вот что он ответил на вопрос о том, поддержит ли он обещание нынешних властей тратить не менее 3 млрд фунтов в год на военную помощь Украине:

„Да. Мы полностью солидарны с нынешним правительством в этом вопросе, и это правильно“, — сказал Стармер в программном интервью либеральной газете Guardian.

И добавил, что на саммите НАТО на следующей неделе в Вашингтоне будет призывать своих союзников не сокращать помощь Украине.

А у Стармера и нет выбора.

Опросы показывают, что только 2% населения страны поддерживают Россию в ее агрессии против Украины. Почти 80% электората симпатизируют Украине, а среди консерваторов таких даже больше.

Это усложнило жизнь крайне правым.

Почему правые в Британии не так популярны, как в Европе?

Лицо правых в Британии — Найджел Фарадж. Он возглавлял партию UKIP, продвигавшую брексит, но потом отошел от дел и проводил много времени за океаном в компании своего кумира Дональда Трампа. И вдруг Фарадж вернулся — и баллотировался в парламент.

Он пытался и раньше, причем не один раз, а семь. И всякий раз проигрывал. Если на этот раз получится, у крайне правых появится свой анфан террибль в и без того разнузданном британском парламенте.

Но, как показала избирательная кампания, голос его не будет гласом народным.