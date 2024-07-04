СМИ: Зеленский планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский „устал“ от Дениса Шмыгаля и, вероятно, собирается его уволить с должности премьер-министра страны, рассказали источники „Украинской правды“ в команде Зеленского.
„Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет… Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться“, — сказал один из собеседников издания. Второй отметил, что отставка Шмыгаля уже дважды обсуждалась за последние два месяца, передает „Медуза“.
По информации „Украинской правды“, на пост премьер-министра рассматривают несколько кандидатур, наиболее вероятная — первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. Также рассматривают кандидатуру бывшего главы Минрегиона и бывшего председателя правления „Нафтогаза“ Алексея Чернышева.
Ранее издание „Страна“ сообщало, что Шмыгаля могут заменить Свириденко по инициативе Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака, но пока оцениваются возможные риски этого решения.
Денис Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с марта 2020 года. До этого он возглавлял государственную администрацию Ивано-Франковской области и работал министром развития общин и территорий.
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