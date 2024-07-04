Таллиннский „Калев“ может остаться в еврокубке без домашнего матча из-за большого количества российских граждан в армянском клубе

Почему? В составе армянского клуба „Урарту“ целых восемь игроков и четыре сотрудника обслуживающего персонала имеют российские паспорта. Поскольку въезд на территорию Эстонии для них может оказаться трудной или практически невозможной задачей из-за визовых проблем, существует риск, что запланированный на 11 июля матч будет сыгран на нейтральном поле.

„Ситуация крайне сложная и, честно говоря, неприятная“, — сказал президент клуба Рагнар Клаван в интервью Õhtuleht. „Но у нас нет другого выбора, кроме как следовать инструкциям нашей страны и УЕФА. Мы ждем решения УЕФА как можно скорее и надеемся на лучшее“.

Во вторник „Калев“ получил долгожданный ответ от УЕФА, но до сих пор нет стопроцентной уверенности в том, что клуб сможет принять „Урарту“ на стадионе „Кадриорг“. „Хотим сообщить вам, что на данный момент игра будет проходить на домашнем поле Калева“, — сообщил клуб порталу Õhtuleht.

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