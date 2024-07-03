ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (861-й день) | В Кремле отрицают переговоры Трампа и Путина по Украине

В Новороссийске сообщили об атаке морских дронов. Власти временно закрыли вход на пляж. В Черном море в районе Новороссийска, согласно заявлению Минобороны РФ, ночью уничтожили два украинских морских беспилотника.

Кроме того, дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска.

Пять дронов уничтожены в Белгородской области, четыре — в Брянской, один — в Московской области.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 3 июля российские средства ПВО сбили десять украинских беспилотников над тремя регионами России.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники.

На купянском направлении за сутки произошло 13 боев, на лиманском — 18, на северском — пять, на краматорском — 14, на торецком — 32, на покровском — 51, на кураховском — 10, на времовском — три, на ореховском — одно, на приднепровском — четыре.

На харьковском направлении российская армия продолжает наступательные действия при поддержке авиации, за день произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

Российские войска нанесли за сутки два ракетных удара, 45 авиационных ударов, совершили более трех тысяч обстрелов, из них 81 — из реактивных систем залпового огня.

Разрешение конфликта в Украине издание называет частью более масштабного плана Трампа, касающегося НАТО. Собеседники издания утверждают, что США при Трампе вряд ли полностью выйдут из НАТО, однако планы возможного будущего президента предполагают переход к „двухуровневой системе“ альянса.

По словам источников издания, Трамп рассматривает возможность заключить с Путиным соглашение, по которому страны, особенно Украина и Грузия, могли бы вступить в НАТО.

Дональд Трамп в рамках своего плана по завершению войны в Украине ведет с Владимиром Путиным переговоры о том, какую часть оккупированной украинской территории может сохранить Москва, сообщает Politico со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности, связанных с Трампом.

Назначенный Россией глава аннексированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки украинской артиллерии утром 3 июля под обстрел попал „Первый республиканский супермаркет“ , расположенный на Киевском проспекте. По словам Кулемзина, возник пожар, здание значительно повреждено.

По данным ведомства, войска РФ атаковали поселок около 4:40 ночи. Повреждения, как утверждается, получила исключительно гражданская инфраструктура: более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, магазины и административное здание. Погиб 48-летний мужчина, его тело достали из-под завалов дома.

Один человек погиб и двое пострадали в результате авиаударов по поселку Боровая под Изюмом в Харьковской области в ночь на 3 июля , сообщила региональная прокуратура.

В Кремле отрицают, что Путин и Трамп ведут диалог по условиям достижения мира в Украине

„Это не так“, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

ISW: наступление на Торецк может свидетельствовать об улучшении планирования в российской армии. Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе, опираясь на данные с фронта и мнения украинских экспертов, высказывает предположение, что наступление россиян в районе Торецка может свидетельствовать о том, что российское командование начало более дальновидно и гибко планировать операции.

Район Торецка к западу от Горловки в последние недели стал одним из самых горячих участков фронта. В последней сводке украинского генштаба на поздний вечер вторника говорится, что там за сутки произошло 24 боестолкновения.

ISW предполагает, что российское командование в случае захвата Торецка рассчитывает сделать этот район плацдармом для наступления либо на север, на Часов Яр, либо на юго-запад, в сторону Авдеевского выступа и Покровска, в зависимости от того, какое направление покажется ему более многообещающим.

Пять человек погибли и 34 пострадали при атаке войск РФ по Днепру. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его словам, российские военные атаковали город ракетами и беспилотниками. В результате атаки произошло несколько пожаров, есть разрушения. 11 пострадавших госпитализировали, два человека находятся в тяжелом состоянии. В Днепре объявили 4 июля днем траура по погибшим при атаке войск РФ, сообщил глава города Борис Филатов.

Украина не готова идти на компромисс с Россией и отдавать какие-либо территории для прекращения войны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отвечая на вопрос о словах кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может быстро прекратить конфликт.