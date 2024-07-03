Военный дневник
03.07.2024, 21:12

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (861-й день) | В Кремле отрицают переговоры Трампа и Путина по Украине

 
Последствия удара по Харькову (03.07)
Последствия удара по Харькову (03.07)
ФОТО: T.ME/PROKURATURA_KHARKIV

Подводим итоги очередного дня войны в Украине.

Утренняя Сводка Генштаба ВСУ (3 июля)

  • За прошедшие сутки, 2 июля, произошло 158 боевых столкновений.

  • Российские войска нанесли за сутки два ракетных удара, 45 авиационных ударов, совершили более трех тысяч обстрелов, из них 81 — из реактивных систем залпового огня.

  • Вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Старица, Сотницкий Казачок, Синьковка Харьковской области; Райгородок, Спорное, Нью-Йорк, Великая Новоселка, Екатериновка и Отрадное Донецкой области; Марфополь Запорожской области; Ингулец, Николаевка и Токаревка Херсонской области.

  • На харьковском направлении российская армия продолжает наступательные действия при поддержке авиации, за день произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

  • На купянском направлении за сутки произошло 13 боев, на лиманском — 18, на северском — пять, на краматорском — 14, на торецком — 32, на покровском — 51, на кураховском — 10, на времовском — три, на ореховском — одно, на приднепровском — четыре.

  • Украинские военные продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал ВС РФ вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

  • За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники.

  • За прошедшие сутки общие потери российских войск составили 1180 человек.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 3 июля российские средства ПВО сбили десять украинских беспилотников над тремя регионами России.

Пять дронов уничтожены в Белгородской области, четыре — в Брянской, один — в Московской области.

Кроме того, дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска.

В Новороссийске сообщили об атаке морских дронов. Власти временно закрыли вход на пляж. В Черном море в районе Новороссийска, согласно заявлению Минобороны РФ, ночью уничтожили два украинских морских беспилотника.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал о последствиях утренней атаки войск РФ по Украине.

По его словам, утром 3 июля российские войска нанесли удар тремя крылатыми ракетами наземного базирования, выпущенными из комплекса „Искандер-К“, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными беспилотниками типа „Шахед“. Основным направлением удара стала Днепропетровская область.

Силы и средства зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ, как утверждает Олещук, сбили 11 воздушных целей:

  • одну крылатую ракету;

  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59;

  • пять ударных дронов „Шахед-131/136“;

  • один беспилотник „Орлан-10“.

Один человек погиб и двое пострадали в результате авиаударов по поселку Боровая под Изюмом в Харьковской области в ночь на 3 июля, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, войска РФ атаковали поселок около 4:40 ночи. Повреждения, как утверждается, получила исключительно гражданская инфраструктура: более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, магазины и административное здание. Погиб 48-летний мужчина, его тело достали из-под завалов дома.

Назначенный Россией глава аннексированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки украинской артиллерии утром 3 июля под обстрел попал „Первый республиканский супермаркет“, расположенный на Киевском проспекте. По словам Кулемзина, возник пожар, здание значительно повреждено.

Дональд Трамп в рамках своего плана по завершению войны в Украине ведет с Владимиром Путиным переговоры о том, какую часть оккупированной украинской территории может сохранить Москва, сообщает Politico со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности, связанных с Трампом.

По словам источников издания, Трамп рассматривает возможность заключить с Путиным соглашение, по которому страны, особенно Украина и Грузия, могли бы вступить в НАТО.

Разрешение конфликта в Украине издание называет частью более масштабного плана Трампа, касающегося НАТО. Собеседники издания утверждают, что США при Трампе вряд ли полностью выйдут из НАТО, однако планы возможного будущего президента предполагают переход к „двухуровневой системе“ альянса.

В Кремле отрицают, что Путин и Трамп ведут диалог по условиям достижения мира в Украине

„Это не так“, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

ISW: наступление на Торецк может свидетельствовать об улучшении планирования в российской армии. Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе, опираясь на данные с фронта и мнения украинских экспертов, высказывает предположение, что наступление россиян в районе Торецка может свидетельствовать о том, что российское командование начало более дальновидно и гибко планировать операции.

Район Торецка к западу от Горловки в последние недели стал одним из самых горячих участков фронта. В последней сводке украинского генштаба на поздний вечер вторника говорится, что там за сутки произошло 24 боестолкновения.

ISW предполагает, что российское командование в случае захвата Торецка рассчитывает сделать этот район плацдармом для наступления либо на север, на Часов Яр, либо на юго-запад, в сторону Авдеевского выступа и Покровска, в зависимости от того, какое направление покажется ему более многообещающим.

Пять человек погибли и 34 пострадали при атаке войск РФ по Днепру. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его словам, российские военные атаковали город ракетами и беспилотниками. В результате атаки произошло несколько пожаров, есть разрушения. 11 пострадавших госпитализировали, два человека находятся в тяжелом состоянии. В Днепре объявили 4 июля днем траура по погибшим при атаке войск РФ, сообщил глава города Борис Филатов.

Украина не готова идти на компромисс с Россией и отдавать какие-либо территории для прекращения войны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отвечая на вопрос о словах кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может быстро прекратить конфликт.

Во время визита в Вашингтон Ермак сказал журналистам, что Киев выслушает любые советы о том, как достичь „справедливого мира“ в войне. „Но мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей… независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета“, — сказал Ермак (цитата по Reuters).

Брифинг Минобороны РФ. Главное

  • Российские подразделения взяли под свой контроль район „Новый“ (он же район „Канал“) в Часовом Яре в Донецкой области.

  • Вооруженные силы РФ за сутки отразили 15 контратак Вооруженных сил Украины.

  • На аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины.

  • Уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

  • Российские войска поразили цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов.

  • Войска РФ уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса „Тунгуска“ (об этом сообщается впервые).

  • Силы Черноморского флота РФ за сутки уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины.

  • Средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотников.

  • Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1740 человек.

Страны НАТО договорились выделить Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, сообщает Reuters со ссылкой на двух западноевропейских дипломатов. При этом члены альянса не стали брать на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины, пишут Reuters и DPA.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг просил союзников взять на себя многолетние обязательства по сохранению военной помощи Киеву на том же уровне, что и после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, то есть около 40 миллиардов евро в год.

Страны НАТО не поддержали это предложение, но договорились пересмотреть взносы союзников на будущих саммитах НАТО. По словам источника Reuters, союзники также договорились в течение 2025 года подготовить два отчета, чтобы установить, какая страна что поставляет Украине. Финансовое обязательство стало частью более широкого пакета мер по Украине, который лидеры НАТО согласуют, собравшись на саммит в Вашингтоне, намеченном на 9-11 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен представить свой план по быстрому завершению войны с Россией.

„Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть готовы к этому, мы хотим знать“, — заявил Зеленский.

Президент Украины сказал, что „потенциально готов“ встретиться с Трампом, чтобы выслушать предложения его команды. „Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будет ли у нас в ноябре мощная поддержка США или мы останемся совсем одни“, — сказал президент Украины.

Радиационный фон на Запорожской АЭС, которую контролируют войска РФ, остается в пределах нормы после атаки беспилотников на подстанцию „Радуга“. Об этом ТАСС сообщил назначенный Россией глава межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства по аннексированной Запорожской области Валерий Хитаров. Утверждается, что это были дроны ВСУ.

„Росатом“ ранее заявил, что дроны атаковали подстанцию в Энергодаре, из-за чего пострадали восемь человек. В Энергодаре большая часть города осталась без света и воды, утверждают назначенные Россией „власти“.

В Харькове 14 человек пострадали в результате российского удара, сообщает прокуратура Харьковской области.

По данным ведомства, войска РФ ударили по городу тремя авиабомбами УМПБ Д-30. Две из них попали по жилой застройке Киевского района, еще одна — упала на открытой местности недалеко от Харькова.

В результате обстрела в городе были повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также здание почты и станция технического обслуживания.

Сводка Генштаба ВСУ на 16:00. Главное

  • С начала суток произошло более 90 боевых столкновений.

  • На харьковском направлении украинские военные отразили шесть атак в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

  • На купянском ВСУ отбили две атаки в районе Стельмаховки, еще один бой продолжается.

  • На лиманском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и Серебрянского лесничества. Украинские военные отразили десять атак, бои продолжаются.

  • На северском направлении ВСУ отразили одну атаку вблизи Выемки.

  • На краматорском направлении украинские военные отражают четыре атаки в районе Калиновки.

  • На торецком направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские военные отразили девять атак, бои продолжаются.

  • На покровском направлении российские войска пытаются потеснить силы ВСУ районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Евгеновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиново. С начала дня произошло 19 боевых столкновений, 13 атак украинские военные уже отбили .

  • На кураховском направлении ВСУ отразили 11 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки.

  • На времевском направлении украинские военные отбили две атаки неподалеку от Водяного и Урожайного.

  • На гуляйпольском направлении была отбита атака в районе Черивного.

  • На ореховском направлении украинские военные с начала суток отразили две атаки в районах Новоандреевки и Работино. Российские войска продолжают наступать в семи локациях в районах Новоданиловки, Щербаков и Работино.

  • На приднепровском направлении ВСУ отразили две атаки вблизи Крынок.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова внести вклад в достижение мира и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой канцелярию турецкого президента.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

В частности, он заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире. По его мнению, положить конец войне в Украине можно сначала прекращением огня, а затем мирным соглашением. Эрдоган также подчеркнул, что „справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен“.

Германия не поддержит прекращение огня, которое может привести к капитуляции Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.“На мой взгляд, прекращение огня, направленное на капитуляцию Украины, — это соглашение, которое мы не должны поддерживать“, —цитирует Шольца немецкая телекомпания n-tv.

С идеей прекратить огонь, прежде чем садиться за стол переговоров о мире, выступили премьер-министр Венгрии Орбан на встрече с Зеленским и президент Турции Эрдоган на встрече с Путиным.

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