ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (861-й день) | В Кремле отрицают переговоры Трампа и Путина по Украине
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Утренняя Сводка Генштаба ВСУ (3 июля)
За прошедшие сутки, 2 июля, произошло 158 боевых столкновений.
Российские войска нанесли за сутки два ракетных удара, 45 авиационных ударов, совершили более трех тысяч обстрелов, из них 81 — из реактивных систем залпового огня.
Вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Старица, Сотницкий Казачок, Синьковка Харьковской области; Райгородок, Спорное, Нью-Йорк, Великая Новоселка, Екатериновка и Отрадное Донецкой области; Марфополь Запорожской области; Ингулец, Николаевка и Токаревка Херсонской области.
На харьковском направлении российская армия продолжает наступательные действия при поддержке авиации, за день произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.
На купянском направлении за сутки произошло 13 боев, на лиманском — 18, на северском — пять, на краматорском — 14, на торецком — 32, на покровском — 51, на кураховском — 10, на времовском — три, на ореховском — одно, на приднепровском — четыре.
Украинские военные продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал ВС РФ вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники.
За прошедшие сутки общие потери российских войск составили 1180 человек.
Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 3 июля российские средства ПВО сбили десять украинских беспилотников над тремя регионами России.
Пять дронов уничтожены в Белгородской области, четыре — в Брянской, один — в Московской области.
Кроме того, дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска.
В Новороссийске сообщили об атаке морских дронов. Власти временно закрыли вход на пляж. В Черном море в районе Новороссийска, согласно заявлению Минобороны РФ, ночью уничтожили два украинских морских беспилотника.
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал о последствиях утренней атаки войск РФ по Украине.
По его словам, утром 3 июля российские войска нанесли удар тремя крылатыми ракетами наземного базирования, выпущенными из комплекса „Искандер-К“, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными беспилотниками типа „Шахед“. Основным направлением удара стала Днепропетровская область.
Силы и средства зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ, как утверждает Олещук, сбили 11 воздушных целей:
одну крылатую ракету;
четыре управляемые авиационные ракеты Х-59;
пять ударных дронов „Шахед-131/136“;
один беспилотник „Орлан-10“.
Один человек погиб и двое пострадали в результате авиаударов по поселку Боровая под Изюмом в Харьковской области в ночь на 3 июля, сообщила региональная прокуратура.
По данным ведомства, войска РФ атаковали поселок около 4:40 ночи. Повреждения, как утверждается, получила исключительно гражданская инфраструктура: более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, магазины и административное здание. Погиб 48-летний мужчина, его тело достали из-под завалов дома.
Назначенный Россией глава аннексированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки украинской артиллерии утром 3 июля под обстрел попал „Первый республиканский супермаркет“, расположенный на Киевском проспекте. По словам Кулемзина, возник пожар, здание значительно повреждено.
Дональд Трамп в рамках своего плана по завершению войны в Украине ведет с Владимиром Путиным переговоры о том, какую часть оккупированной украинской территории может сохранить Москва, сообщает Politico со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности, связанных с Трампом.
По словам источников издания, Трамп рассматривает возможность заключить с Путиным соглашение, по которому страны, особенно Украина и Грузия, могли бы вступить в НАТО.
Разрешение конфликта в Украине издание называет частью более масштабного плана Трампа, касающегося НАТО. Собеседники издания утверждают, что США при Трампе вряд ли полностью выйдут из НАТО, однако планы возможного будущего президента предполагают переход к „двухуровневой системе“ альянса.
В Кремле отрицают, что Путин и Трамп ведут диалог по условиям достижения мира в Украине
„Это не так“, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ISW: наступление на Торецк может свидетельствовать об улучшении планирования в российской армии. Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе, опираясь на данные с фронта и мнения украинских экспертов, высказывает предположение, что наступление россиян в районе Торецка может свидетельствовать о том, что российское командование начало более дальновидно и гибко планировать операции.
Район Торецка к западу от Горловки в последние недели стал одним из самых горячих участков фронта. В последней сводке украинского генштаба на поздний вечер вторника говорится, что там за сутки произошло 24 боестолкновения.
ISW предполагает, что российское командование в случае захвата Торецка рассчитывает сделать этот район плацдармом для наступления либо на север, на Часов Яр, либо на юго-запад, в сторону Авдеевского выступа и Покровска, в зависимости от того, какое направление покажется ему более многообещающим.
Пять человек погибли и 34 пострадали при атаке войск РФ по Днепру. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его словам, российские военные атаковали город ракетами и беспилотниками. В результате атаки произошло несколько пожаров, есть разрушения. 11 пострадавших госпитализировали, два человека находятся в тяжелом состоянии. В Днепре объявили 4 июля днем траура по погибшим при атаке войск РФ, сообщил глава города Борис Филатов.
Украина не готова идти на компромисс с Россией и отдавать какие-либо территории для прекращения войны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отвечая на вопрос о словах кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может быстро прекратить конфликт.
Во время визита в Вашингтон Ермак сказал журналистам, что Киев выслушает любые советы о том, как достичь „справедливого мира“ в войне. „Но мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей… независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета“, — сказал Ермак (цитата по Reuters).
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Российские подразделения взяли под свой контроль район „Новый“ (он же район „Канал“) в Часовом Яре в Донецкой области.
Вооруженные силы РФ за сутки отразили 15 контратак Вооруженных сил Украины.
На аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины.
Уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.
Российские войска поразили цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов.
Войска РФ уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса „Тунгуска“ (об этом сообщается впервые).
Силы Черноморского флота РФ за сутки уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины.
Средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотников.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1740 человек.
Страны НАТО договорились выделить Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, сообщает Reuters со ссылкой на двух западноевропейских дипломатов. При этом члены альянса не стали брать на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины, пишут Reuters и DPA.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг просил союзников взять на себя многолетние обязательства по сохранению военной помощи Киеву на том же уровне, что и после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, то есть около 40 миллиардов евро в год.
Страны НАТО не поддержали это предложение, но договорились пересмотреть взносы союзников на будущих саммитах НАТО. По словам источника Reuters, союзники также договорились в течение 2025 года подготовить два отчета, чтобы установить, какая страна что поставляет Украине. Финансовое обязательство стало частью более широкого пакета мер по Украине, который лидеры НАТО согласуют, собравшись на саммит в Вашингтоне, намеченном на 9-11 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен представить свой план по быстрому завершению войны с Россией.
„Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть готовы к этому, мы хотим знать“, — заявил Зеленский.
Президент Украины сказал, что „потенциально готов“ встретиться с Трампом, чтобы выслушать предложения его команды. „Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будет ли у нас в ноябре мощная поддержка США или мы останемся совсем одни“, — сказал президент Украины.
Радиационный фон на Запорожской АЭС, которую контролируют войска РФ, остается в пределах нормы после атаки беспилотников на подстанцию „Радуга“. Об этом ТАСС сообщил назначенный Россией глава межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства по аннексированной Запорожской области Валерий Хитаров. Утверждается, что это были дроны ВСУ.
„Росатом“ ранее заявил, что дроны атаковали подстанцию в Энергодаре, из-за чего пострадали восемь человек. В Энергодаре большая часть города осталась без света и воды, утверждают назначенные Россией „власти“.
В Харькове 14 человек пострадали в результате российского удара, сообщает прокуратура Харьковской области.
По данным ведомства, войска РФ ударили по городу тремя авиабомбами УМПБ Д-30. Две из них попали по жилой застройке Киевского района, еще одна — упала на открытой местности недалеко от Харькова.
В результате обстрела в городе были повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также здание почты и станция технического обслуживания.
Сводка Генштаба ВСУ на 16:00. Главное
С начала суток произошло более 90 боевых столкновений.
На харьковском направлении украинские военные отразили шесть атак в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На купянском ВСУ отбили две атаки в районе Стельмаховки, еще один бой продолжается.
На лиманском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и Серебрянского лесничества. Украинские военные отразили десять атак, бои продолжаются.
На северском направлении ВСУ отразили одну атаку вблизи Выемки.
На краматорском направлении украинские военные отражают четыре атаки в районе Калиновки.
На торецком направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские военные отразили девять атак, бои продолжаются.
На покровском направлении российские войска пытаются потеснить силы ВСУ районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Евгеновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиново. С начала дня произошло 19 боевых столкновений, 13 атак украинские военные уже отбили .
На кураховском направлении ВСУ отразили 11 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки.
На времевском направлении украинские военные отбили две атаки неподалеку от Водяного и Урожайного.
На гуляйпольском направлении была отбита атака в районе Черивного.
На ореховском направлении украинские военные с начала суток отразили две атаки в районах Новоандреевки и Работино. Российские войска продолжают наступать в семи локациях в районах Новоданиловки, Щербаков и Работино.
На приднепровском направлении ВСУ отразили две атаки вблизи Крынок.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова внести вклад в достижение мира и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой канцелярию турецкого президента.
Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.
В частности, он заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире. По его мнению, положить конец войне в Украине можно сначала прекращением огня, а затем мирным соглашением. Эрдоган также подчеркнул, что „справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен“.
Германия не поддержит прекращение огня, которое может привести к капитуляции Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.“На мой взгляд, прекращение огня, направленное на капитуляцию Украины, — это соглашение, которое мы не должны поддерживать“, —цитирует Шольца немецкая телекомпания n-tv.
С идеей прекратить огонь, прежде чем садиться за стол переговоров о мире, выступили премьер-министр Венгрии Орбан на встрече с Зеленским и президент Турции Эрдоган на встрече с Путиным.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.