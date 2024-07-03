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03.07.2024, 18:43

Почему одному экс-россиянину разрешено участвовать в Delfi Rally Estonia, а другому - нет?

 
Николай Грязин выступал в шлеме Red Bull в прошлом году, но не в этом.
Николай Грязин выступал в шлеме Red Bull в прошлом году, но не в этом.
ФОТО: Predrag Vuckovic | Red Bull Content Pool

Два предыдущих года Эстония накладывала запрет на въезд в страну российского пилота Николая Грязина. В этом году российский пилот выступать в Тарту будет. У организаторов Delfi Rally Estonia связаны руки, так как с этого года гонщик Citroen является гражданином Болгарии.

Российские и белорусские гонщики вынуждены выступать в международных этапах под так называемым „нейтральным флагом“ с момента полномасштабного вторжения России в Украину (февраль 2022 года). Несмотря на нейтральный статус, Эстония запрещала въезд в страну Грязину, который уже несколько лет участвует в чемпионате мира по ралли. Аналогично поступили и с другими российскими спортсменами, например, в случае с теннисистами на турнире WTA в Таллине осенью 2022 года.

В декабре 2023 года болгарские СМИ первыми сообщили, что Грязин будет выступать под их флагом с 2024 года. По словам Урмо Аава, директора Delfi Rally Estonia, у спортсмена есть болгарское гражданство. Как именно он его получил, неизвестно. Отец Николая - Станислав, бывший российский гонщик, а о его матери в СМИ ничего не известно.

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