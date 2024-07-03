Почему одному экс-россиянину разрешено участвовать в Delfi Rally Estonia, а другому - нет?

Российские и белорусские гонщики вынуждены выступать в международных этапах под так называемым „нейтральным флагом“ с момента полномасштабного вторжения России в Украину (февраль 2022 года). Несмотря на нейтральный статус, Эстония запрещала въезд в страну Грязину, который уже несколько лет участвует в чемпионате мира по ралли. Аналогично поступили и с другими российскими спортсменами, например, в случае с теннисистами на турнире WTA в Таллине осенью 2022 года.