03.07.2024, 18:43
Почему одному экс-россиянину разрешено участвовать в Delfi Rally Estonia, а другому - нет?
ФОТО: | Red Bull Content Pool
Два предыдущих года Эстония накладывала запрет на въезд в страну российского пилота Николая Грязина. В этом году российский пилот выступать в Тарту будет. У организаторов Delfi Rally Estonia связаны руки, так как с этого года гонщик Citroen является гражданином Болгарии.
Российские и белорусские гонщики вынуждены выступать в международных этапах под так называемым „нейтральным флагом“ с момента полномасштабного вторжения России в Украину (февраль 2022 года). Несмотря на нейтральный статус, Эстония запрещала въезд в страну Грязину, который уже несколько лет участвует в чемпионате мира по ралли. Аналогично поступили и с другими российскими спортсменами, например, в случае с теннисистами на турнире WTA в Таллине осенью 2022 года.
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